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賴總統視察高雄永安治水成效 強調政府已提高農損補貼

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴清德總統南下到高雄永安視察，特別指示防範接下來的沙德爾颱風。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統南下到高雄永安視察，特別指示防範接下來的沙德爾颱風。記者巫鴻瑋／攝影

受西南風與低氣壓影響，南台灣連日降下豪雨高雄市多處傳出積淹水災情，賴清德總統今天在高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆及許智傑等人陪同下，前往高雄永安區視察北溝排水治理計畫，賴清德稱此次降雨規模甚至大於莫拉克颱風，但在中央與地方推動治水工程下，淹水退去速度已顯著加快，未來中央將持續支持地方提報的治水加強計畫。

賴清德指出，永安地勢低窪且臨海，過去每逢颱風或豪雨一定淹水，甚至淹至膝蓋以上、長達數天，不過這次受低壓降雨雖然雨量比莫拉克颱風更大，但在過往拓寬北溝排水渠面、建置箱涵疏洪及設置北溝抽水站等治水工程發揮作用下，積水在數小時內就已退去，顯示防洪設施已見實效。

賴清德除了肯定陳其邁及高雄市府團隊，也支持市府提出後續的排水加強計畫，包含在低窪處新設抽水站、水閘門與蓄水池，中央將與地方緊密合作。

賴清德也拋出農漁民災損補助與照顧措施，他強調農業部已公告高雄市農漁產品均列入全品項現金救助範圍。

在天然災害現金救助標準方面，賴清德說明，政府持續考量農民權益與生產成本負擔，現金救助比例已在蔡英文總統任內由過往約10%提高至20%，今年3月更進一步調升至25%，用政府的力量幫助農漁民減少損失。

此外，針對農漁民照顧，政府近年持續加碼，包含老農津貼朝向每月1萬元，並持續擴大農保職業災害保障、提供政府補貼保險費的農業保險，以及推動農民退休儲金制度，提供農漁民更完整的保障。

面對即將逼近的沙德爾颱風威脅，賴清德特別提醒切勿鬆懈，務必提前做好防颱整備，他也特別感謝第一線水利同仁的辛勞。

抽水機在高雄永安北溝排水不斷運作，將積水抽入大排中。記者巫鴻瑋／攝影
抽水機在高雄永安北溝排水不斷運作，將積水抽入大排中。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德總統視察高雄永安治水工程，並提及<a href='/search/tagging/2/農損' rel='農損' data-rel='/2/253131' class='tag'><strong>農損</strong></a>補貼已提供，要幫助農漁民減少損失。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統視察高雄永安治水工程，並提及農損補貼已提供，要幫助農漁民減少損失。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德總統南下到高雄永安視察，特別指示防範接下來的沙德爾颱風。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統南下到高雄永安視察，特別指示防範接下來的沙德爾颱風。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德 高雄 農損 豪雨 淹水 補貼

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