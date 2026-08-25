豪雨狂炸…枋山枋野土石流加劇 台鐵南迴線今晚24時前全停駛

受豪大雨影響，台鐵屏東端枋山至枋野間土石流持續加劇，造成鐵道路線無法通行，雖然台鐵公司已加派人力及機具搶修，但受到天候及現場土石流影響，搶修作業不易。為確保行車安全，台鐵宣布今天24時前南迴線列車停駛。

台鐵今天下午3時30分發布第4報指出，枋山至枋野間因土石流造成路線不通，原本投入人力、機具進行搶修，但隨著豪雨持續，土石流情形進一步加劇，短時間內仍無法恢復通車，因此決定停駛至今天午夜。

在行車安排方面，441次列車維持枋寮至大武間公路接駁，422次列車則行駛至台東；順行列車自168次、台東下午4時發車起停駛，逆行則自445次、新左營下午3時54分發車起停駛。

此外，1次、2次列車台東至枋寮間停駛，原訂今天行駛的「藍皮解憂號」也同步停駛。台鐵提醒旅客，南迴線目前受豪雨及土石流影響，行車狀況仍可能隨天候變化調整，出發前務必確認最新列車資訊。

台鐵也表示，今天北迴線及花東線3000型自強號開放發售無座票，提供旅客替代搭乘選擇。至於退、換票部分，因土石流影響而中止乘車的旅客，可憑票自發生日起1年內申請退還票價，且免收退票手續費；使用信用卡購票者，可於乘車日起1年內持原信用卡及車票正本，到各車站辦理退費。

購買相關期間內列車車票的旅客，也可自乘車日起1年內，持未使用車票至各車站辦理退票，同樣免收手續費，若持有去回程車票，也可一併辦理。

台鐵提醒旅客，出門前可透過台鐵官方網站、各車站或24小時旅客服務電話查詢最新行車資訊，以免影響行程。