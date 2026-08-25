孩子吃ADHD藥後狂眨眼、清喉嚨？醫：藥物不會誘發抽動跟妥瑞氏症

「醫師，我的孩子原本只是過動，怎麼吃藥後開始一直眨眼、清喉嚨，是不是藥物讓他得了妥瑞氏症？」不少家長看到孩子服用注意力不足過動症（ADHD）藥物後出現抽動症狀，第一時間自責與懷疑，甚至因此自行停藥。精神科醫師提醒，ADHD與妥瑞氏症原本就有高度共病，服藥與抽動先後出現，不代表妥瑞氏症是「吃藥吃出來的」。

精神科醫師曹文沿表示，ADHD孩子通常較早因坐不住、衝動、注意力不集中被家長或老師發現，抽動症狀則可能稍晚才變明顯，時間點若剛好落在開始服用ADHD藥物之後，很容易讓家長將兩者畫上因果關係。

曹文沿指出，妥瑞氏症是一種神經發展疾患，主要特徵是不自主、反覆出現的「抽動」，包括眨眼、皺鼻、甩頭、聳肩、扭脖子等動作型抽動，也可能出現清喉嚨、咳聲、吸鼻子或發出特定聲音等聲語型抽動。若曾出現多種動作型抽動及至少一種聲語型抽動，持續超過一年，且在18歲以前發病，可能符合妥瑞氏症診斷。

近年研究已逐漸釐清ADHD常使用的中樞神經刺激劑並不會誘發或加重抽動。2024年發表的系統性回顧及網絡統合分析納入8項隨機對照試驗、575名同時有抽動症與ADHD的兒少，結果顯示刺激劑可改善ADHD症狀，並未加重抽動。美國神經學學會相關治療指引也指出，對同時有抽動及ADHD的兒童，中樞神經系統興奮劑等治療可改善ADHD症狀，並非一概不能使用。

曹文沿說，少數原本就具有抽動傾向的孩子，可能在特定藥物、劑量或情境下，抽動變得較明顯，但一般人不會因為服用ADHD藥物，就突然出現妥瑞氏症。若服藥後抽動增加，家長也不宜自行停藥，應回診與醫師討論是否持續觀察、調整劑量或更換治療方式。

另一個容易造成誤會的原因，是妥瑞氏症本身具有明顯「波動性」。孩子可能一陣子頻繁眨眼，之後變成聳肩；有時幾乎沒有症狀，過一段時間又突然增加。疲累、睡眠不足、焦慮、壓力、興奮及情緒起伏，都可能使抽動加劇，尤其開學、考試、比賽或上台表演時更容易出現。

治療方面，曹文沿表示，若症狀輕微且沒有影響生活，可先以衛教及觀察為主。若已造成困擾，則可考慮「抽動症整合行為介入」（CBIT）等行為治療，美國疾病管制暨預防中心也將CBIT列為可協助患者管理抽動的重要治療方式；症狀較嚴重時，再由醫師評估藥物治療。

曹文沿提醒，家長要避免不斷對孩子說「不要眨眼」、「不要發出聲音」、「你又來了」。抽動雖可短暫壓抑，卻不是孩子故意搗蛋，更不是意志力不足，反覆提醒可能增加緊張與羞恥感，反而使症狀更加明顯。

至於網路流傳妥瑞孩子不能吃巧克力、海鮮、動物內臟或特定添加物，目前也缺乏足夠證據支持所有患者都必須嚴格忌口。曹文沿強調，規律睡眠、避免過度疲勞、適度運動，以及減少責備與壓力更重要，維持良好生活習慣與親子關係，才是陪伴孩子面對妥瑞氏症的重要關鍵。