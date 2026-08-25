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破紀錄！秋冬流感疫苗採購超過705萬劑 10月1開打施打資格變動一次看

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新冠、流感疫苗10月1日開打資格。圖／疾管署提供
新冠、流感疫苗10月1日開打資格。圖／疾管署提供

為防範今年秋冬流感及新冠疫情，提供長者、幼兒等高風險族群更周全保護，本年度公費流感疫苗總計採購705萬150劑，首度超過700萬劑，疾管署長羅一鈞說，今年開亞洲先例，首度採購2種廠牌共20萬劑「加強型流感疫苗」，優先提供長照及安養機構 65 歲以上長者公費接種。今年分2階段開打，除50至64歲無高風險慢性病成人於第二階段11月2日起開打，其餘如65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事防疫人員、慢性病病人及學生等，均自10月1日起開打。

羅一鈞表示，10月1日開打「左流右心」，包括標準型流感疫苗684萬9360劑及免疫加強型流感疫苗20萬790劑，為歷年採購量首次超過700萬劑。新冠疫苗則採購240萬劑，包括Moderna 220萬劑，含190萬劑單劑型及30萬劑多劑型及Novavax20萬劑，提供民眾不同製程疫苗接種。

羅一鈞說，許多長照機構已開始詢問住民的接種意願，下周校園陸續開學，也將舉辦說明會，發放流感疫苗家長同意書。

羅一鈞表示，流感今年購買20萬劑新疫苗「加強型流感疫苗」，率亞洲之先，優先提供給長照安養機構長輩使用。國際研究顯示，該疫苗保護力可增加 20%到30%，主要分成兩種加強型疫苗一種是高劑量，劑量增加4倍；另外一種是增加佐劑，讓抗體可以更強。本次2種A型H1N1及H3N2與1種B型Victoria病毒株，3種疫苗株已全數更新，且與目前社區流行病毒株完全吻合，可提供民眾最精準有效的防護。

在新冠疫苗方面，適用於12歲以上接種單劑型共190萬劑，全面升級為新世代新冠疫苗，所含抗原劑量只有前一代疫苗的1/5，但實證資料顯示接種後發生發燒與任何局部不良反應約減少一半，且依臨床研究結果顯示保護效果更好，相較前一代疫苗可提升誘發抗體反應近2倍，對於預防新冠重症的效力提高約36%。

另因應新冠病毒持續變異，經參考WHO、歐盟、美國及日本公布疫苗株選用建議，ACIP決定今年秋冬新冠疫苗以XFG疫苗為優先選擇，以提升高風險族群對抗主流病毒株免疫保護力。

羅一鈞表示，30萬劑多劑型完全保留給12歲以下的小朋友，因「新世代新冠疫苗」還沒有拿到12歲以下的適應症，因此不開放施打，也使用原先JN.1疫苗株。

公費疫苗資格限制上也有所調整，羅一鈞說，流感疫苗及新冠疫苗公費接種對象依循過往，維持以65歲以上長者及具重症風險因子者等10類公費接種對象為主，但擴大納入公共衛生師、托嬰中心之廚工及行政人員等非臨時性工作人員及6個月內嬰兒實際扶養者。

為防範今年秋冬流感及新冠疫情，提供長者、幼兒等高風險族群更周全保護，本年度公費流感疫苗總計採購705萬150劑，首度超過700萬劑。記者翁唯真／攝影
為防範今年秋冬流感及新冠疫情，提供長者、幼兒等高風險族群更周全保護，本年度公費流感疫苗總計採購705萬150劑，首度超過700萬劑。記者翁唯真／攝影

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