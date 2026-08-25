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接連不斷！東南部海域再發生規模4.2有感地震 綠島最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
台灣東南部海域發生規模4.2有感地震。圖／中央氣象署
台灣東南部海域發生規模4.2有感地震。圖／中央氣象署

今（2026）年8月25日下午3時22分07秒，台灣東南部海域發生一場規模4.2的淺層有感地震。地震震源深度約13.1公里，震央位於台東縣政府東南東方約45.4公里，屬於台灣東南部近海地區。此次地震因規模不大且震度較低，所造成的影響有限。

最大震度2級地區：台東縣

本震最大震度為2級，主要出現在台東縣綠島。該震度屬於輕震階段，民眾多可感受到搖晃，懸掛物與電燈有輕微晃動，一般不會造成財物損害或公共設施影響。

由於本次地震震度皆低於3級，尚無需特別執行防災措施。但仍提醒民眾保持警覺，注意自身和周遭安全。遇到地震時應遵守「趴下、掩護、穩住」原則，避免靠近窗戶及懸吊物，並適時聽取中央氣象署與相關單位發布的最新資訊與指示。

整體而言，這次地震屬於典型的淺層震源有感輕震。民眾可作為日常防災教育的參考案例，保持防災準備及相關知識，以保障自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

綠島 地震 規模

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