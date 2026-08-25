全台警報齊響！台東外海規模5.8地震 東河、成功、綠島震度4級

台東外海今天下午發生有感地震！中央氣象署發布第057號顯著有感地震報告，今天下午3時整，台灣東南部海域發生芮氏規模5.8地震，震源深度13.1公里，震央位於台東縣政府東南東方48公里處，台東地區明顯感受到搖晃。

氣象署資料顯示，台東縣最大震度達4級，其中綠島、東河、成功、蘭嶼及池上測得4級；鹿野、卑南、太麻里、海端、長濱及台東市為3級，大武及利稻為2級。

地震發生當下，台東市區不少民眾感受到明顯晃動，部分民眾表示，原本正在工作或休息，突然感覺房屋左右搖晃，持續數秒後才逐漸停止。

此次地震同時達到災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍涵蓋宜蘭、花蓮、台東、屏東，以及新竹、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義等多個縣市，北中南及東部地區均有民眾收到地震警報。

台東縣政府及相關單位也將持續掌握各地災情。初步而言，這起地震主要造成台東及周邊地區明顯震感，後續是否有災情或設施受損，仍待各單位進一步查報。