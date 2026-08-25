2分鐘內連兩震…台灣東南部海域發生芮氏規模4.3地震有感搖晃

2026年8月25日下午3時02分，台灣東南部海域發生規模4.3的有感地震，地震深度約30.7公里，屬於淺層地震。震央位於台東縣政府東南東方約44.7公里處，震源距離地表不遠，故搖晃感明顯。

該地震造成最大震度為2級，主要發生在台東縣綠島地區。由於震度屬於輕震，大多數人在室內可清楚感受到搖晃，靜止車輛也有明顯晃動。

最大震度2級地區:台東縣

台東縣綠島居民報告感受到輕微搖晃，符合震度2級的定義，即大多數人可以感受到搖晃，電燈及懸掛物會有輕微擺動，汽車停放時會有輕微晃動感。由於震度未超過3級，未有必要採取較嚴格的震後措施。

本次地震屬於能量釋放較小的地震，未有災情報告。當遭遇類似大小震時，建議民眾仍應保持警覺，遵循防震守則，確保自身安全。室內應盡量避開玻璃窗，及時掩護頭部。地震結束後，注意查看周圍是否有人受傷或設施損壞，保持通訊暢通以待指示。

地震安全宣導：即使震度較輕，地震發生時仍應保持冷靜，採取「趴下、掩護、穩住」的防震姿勢。室內避免靠近窗戶，並遠離可能掉落物品。室外應避開建築物及電線桿，站在開闊地帶。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）