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屏東勘災 卓榮泰：農損全品項免現勘、淹水逾50公分每戶最高3萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影
雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影

雨勢一直下，屏東農損、各地淹水災情嚴重，行政院長卓榮泰今赴屏東勘災，農損部分要求農業部加速核定現金救助，全品項、免現勘，並提供肥料、資材等補助，協助農民復耕。住家淹水補助，比照過去米克拉颱風標準，淹水30至50公分且有家電損失者，每戶補助1萬元；超過50公分，原有2萬元淹水補助再加碼1萬元家電補助，每戶最高3萬元。

卓榮泰表示，他到屏東南州視察，沿途看到苦瓜、香蕉、檸檬等作物受災，農民多年心血泡在水裡，地方政府及農民都相當焦慮。農業部今年3月將天然災害救助補償比例從生產成本20％提高至25％，若同一栽種期第二次遭遇風雨災害，還可再增加12.5％，一年受災兩次最高可達生產成本37.5％，透過制度調整，讓農民有信心災後復耕。

卓榮泰要求農業部針對這次災情加速辦理農損現金救助，「全品項、免現勘」，肥料及農業資材補助盡速提供，減輕農民損失。大水退後還涉及環境消毒、病蟲害防治及復耕技術，農改場及技術服務團隊立即進場，推動抗災型設備及設施。

屏東縣約有8千戶住家淹水，卓榮泰今也宣布，針對一般住家淹水，比造米克拉颱風相同標準，淹水30至50公分，家中有家電損失，中央補助1萬元；超過50公分，原有2萬元淹水補助外，再加1萬元家電補助，合計3萬元，協助災民重整家園。

卓榮泰也到麟洛鄉視察大湖排水改善工程。卓榮泰說，屏東縣市管河川未來4年中央預計投入83.9億元，另針對大湖排水增加13.5億元，加總約97億元；屏東今年應急工程有2.99億元計畫、核定1.6億元，將加速其他計畫核定及執行。

卓榮泰強調，補助是災後不得已救急措施，根本之道仍是系統性治水，包括大排整治、滯洪池興建及縣市管河川改善。從過去八年八百億，到前瞻基礎建設，賴總統上任後提出系統性治水，到現在提出四年一千億縣市管河川整治工程，都是一連串工程的細部化。

卓榮泰說，過去中央較少對縣市管河川整治，要正本清源、根本解決。他也要求工程盡量在汛期前完成，希望明年能看到屏東更多區域降低淹水情形，讓治水工程真正拿出成果。

雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影
雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影

雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影
雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影

雨勢不斷，行政院長卓榮泰（左二）到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影
雨勢不斷，行政院長卓榮泰（左二）到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影

雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影
雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影

雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影
雨勢不斷，行政院長卓榮泰到屏東勘災了解麟洛的大湖排水工程。記者劉星君／攝影

屏東 卓榮泰 淹水 農損 農業部 農民

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