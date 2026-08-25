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國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

聯合新聞網／ 台北訊
08/25-15:00台灣東南部海域發生規模5.8有感地震。圖／中央氣象署
08/25-15:00台灣東南部海域發生規模5.8有感地震。圖／中央氣象署

2026年8月25日15時00分，台灣東南部海域發生芮氏規模5.8地震，震源深度13.1公里，屬於極淺層地震。震央位於台東縣政府東南東方約48公里，屬於台灣東南部海域範圍。此次地震有感程度明顯，最大震度出現在台東縣綠島，達4級。

最大震度4級地區:台東縣

台東縣綠島地區感受到中度搖晃，部分民眾會有恐懼感，睡眠中的人幾乎全部被驚醒。房屋震動明顯，底座不穩物品可能傾倒，較重的傢俱也有移動情形。建議民眾檢查居家環境，確認所有重物是否安全固定，並避免在地震後立即進入結構有疑慮的建築物。

最大震度3級地區:花蓮縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、嘉義市

花蓮、嘉義、雲林、台南及嘉義市等地震度達3級，幾乎所有人均能感受到搖晃，房屋會稍有震動並伴隨碗盤、門窗聲響。靜止汽車明顯搖晃，懸掛物明顯晃動。建議民眾於地震發生時保持鎮定，務必採取「趴下、掩護、穩住」等防震措施，避免在搖晃時急忙移動，以防摔倒或被掉落物品傷害。

最大震度2級地區:屏東縣、高雄市、南投縣、彰化縣、台中市、宜蘭縣、苗栗縣

屏東、高雄、南投、彰化、台中、宜蘭、苗栗等地感受輕微搖晃，部分人能感覺到搖動，電燈、懸掛物會輕輕搖晃，靜止的汽車有輕微晃動。民眾應注意保持警覺，檢視居家安全，並隨時做好防震準備。

最大震度1級地區:新竹縣、澎湖縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市

新竹縣、澎湖縣、新竹市、桃園市、新北市及台北市地區感受到微弱搖晃，通常只在安靜環境下可明顯察覺，無明顯物品搖動及破壞。

此次地震釋放能量中等，屬於芮氏規模5.8，震度以4級為最高，屬於中震範圍。由於震源深度較淺，搖晃感強烈且範圍廣泛，民眾應持續關注官方資訊，注意餘震可能，務必遵守防震守則，保持冷靜並確保自身安全。

地震發生時，室內民眾應儘速採取趴下掩護等措施，遠離窗戶及重物。室外者宜至空曠處避免招牌或積水危險。駕駛中則應逐漸減速，停靠安全地點待震後訊息。震後應檢查建築及管線安全，並遵循政府指示行動，切勿任意進入損壞建築或災區。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

綠島 地震 規模

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