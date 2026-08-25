豪雨淹水補助來了！經部：「從優從速」助受災民眾及商家加速復原

受強烈西南風及低壓帶持續影響，自8月22日起全台多處地區發生強降雨，部分地區並傳出積淹水災情，影響民眾居住生活及商家正常營運。行政院日前指示淹水補助措施，加碼淹水補助之外，亦搭配家電補助，並將「從優、從速」原則辦理淹水慰助，盡早恢復正常生活及營運。

行政院長卓榮泰及經濟部龔明鑫部長25日赴災區視察受災情形後，指示比照米克拉颱風發放淹水補助及家電補助，也請相關部會及地方政府將秉持「從優、從速」原則辦理淹水慰助，全力協助受災民眾及商家儘速恢復正常生活及營運。

經濟部表示，為擴大協助受災民眾及商家加速災後復原，「0822豪雨淹水慰助」將比照前次「米克拉颱風淹水慰助金專案」辦理，除住屋淹水慰助外，並將家電財損及具營業事實之商家納入慰助範圍，提供受災民眾及商家更完善的實質協助。

經濟部指出，這次中央加發慰助措施標準如下：第一、住屋淹水達30公分以上、未達50公分者：如經地方政府認定有家電財損，每戶加發家電財損慰助金新台幣1萬元。

第二、住屋淹水達50公分以上者：每戶發給淹水慰助金新台幣2萬元；如同時經認定有家電財損，再加發1萬元，最高每戶可領取3萬元。

第三、具營業事實之商家（含生產製造業）：比照上述住屋淹水慰助標準辦理。

經濟部指出，針對家電財損、商家營業事實及其他未盡事項，將由地方政府依「從寬原則」辦理認定，以利受災民眾及商家儘速獲得協助。

經濟部已依行政院指示，積極掌握各地淹水戶數及慰助需求，並請地方政府加速辦理受災戶勘查、造冊及認定作業。中央將依地方政府實際勘定結果核實提供所需慰助經費，協助地方儘速完成慰助金發放，讓受災民眾及商家能在最短時間內獲得實質協助。

經濟部表示，災後復原是與時間賽跑，將持續與地方政府密切合作，從受災情形掌握、勘查認定到慰助金發放，加速各項行政作業，並秉持「從優、從速」原則，讓中央的協助儘快到位，協助受災民眾恢復生活、受災商家恢復營運，全力加速災區復原。