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政府加碼 淹水受災戶補助比照比照米克拉颱風
中南部豪雨成災，為協助此次豪雨影響民眾儘快恢復生活，行政院宣布8月22日豪雨淹水補助加碼、家電補助比照米克拉颱風，除住屋淹水補助外，並將家電財損及具營業事實的店家納入協助範圍。
經濟部表示，受災戶住屋淹水達30公分以上、未達50公分者，如經地方政府認定有家電財損，每戶加發家電財損慰助金1萬元，住屋淹水達50公分以上者，每戶發給淹水慰助金2萬元；如同時經認定有家電財損，再加發1萬元，最高每戶可領取3萬元。
經濟部表示，具營業事實之店家（含生產製造業），比照上述住屋淹水慰助標準辦理，針對家電財損、店家營業事實等認定，將由地方政府「從寬原則」辦理，後續可洽現居地公所辦理，未來將由地方政府統一造冊向水利署申請補助。
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