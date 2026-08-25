政府加碼 淹水受災戶補助比照比照米克拉颱風

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，宮廟防火受到關切。彰化縣消防局表示，彰化縣5年來共發生20件宮廟火災，主要與「祭祀用火」及「電氣使用」兩大因素有關。國定古蹟彰化鹿港天后宮主委張偉東說，廟內除設有火警偵測器、滅火器外，也不使用香燭，每10年即汰換全部電線。

2026-08-25 14:32