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8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，不過疾管署長羅一鈞（左2）表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並持續到10月。記者翁唯真／攝影
國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，不過疾管署長羅一鈞（左2）表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並持續到10月。記者翁唯真／攝影

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

防疫辦公室主任郭宏偉表示，第33周類流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周略降2.5%；另上周新增64例流感併發重症病例，59例H1N1、5例H3N2及15例死亡均H1N1。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占69.7%為高。

本流感季累計1139例重症病例，540例H1N1、491例H3N2、18例A未分型、90例B型，及220例死亡，包含101例H1N1、101例H3N2、6例A未分型、12例B型，其中重症病例以65歲以上長者占63.8%及具慢性病史者占82.4%為多，71.0%未接種本季流感疫苗。

另新冠疫情處高原期，第33周新冠門急診就診計2萬4995人次，較上周下降6.0%；上周新增59例本土重症病例及19例本土死亡病例。去年10月起累計480例新冠併發重症本土病例，其中73例死亡，重症病例以65歲以上長者占73.5%及具慢性病史者占82.5%為多，86.5%未接種本季新冠疫苗。

郭宏偉說，近4周本土病例變異株以PQ.16.1.1為主，截至8月24日，本季新冠疫苗累計接種約182.3萬人次，目前全國尚餘約11.1萬劑，將提供接種至9月9日止，提醒符合資格及有需求民眾把握時間盡速前往接種。

防疫醫師鄒宗珮表示，中部一名70多歲患有中風、攝護腺肥大等慢性病史，其居住於長照機構的住民，並未接種本季新冠疫苗，於8月13日出現嚴重呼吸急促等狀況，送醫篩檢陽性發現確診，因肺炎狀況嚴重住進加護病房，給予新冠抗病毒藥物未改善，於8月19日死亡。提醒民眾高風險慢性病患是我們新冠疫苗的首位建議接種對象。目前疫情仍在高峰期，請大家盡速接種。

羅一鈞表示，下周迎來開學會面臨流感及新冠的雙重呼吸道疾病夾擊，新冠目前有反轉下降趨勢，不過預期9月底能會有高峰。而流感今年8月門急診就診人次為近10年同期最高，加上開學本就有利於傳播，預期會有上升趨勢並進入流行期，預估會與去年秋季流感相像，不過去年是H3N2但今年是H1N1，比較容易引發大規模流行，重症患者會較多，先前也已開放擴大況病毒藥物使用，適度控制疫情。

流感 羅一鈞 疾管署

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