彰化5年20起宮廟火警 鹿港天后宮24小時巡邏、電線10年一換

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，宮廟防火受到關切。彰化縣消防局表示，彰化縣5年來共發生20件宮廟火災，主要與「祭祀用火」及「電氣使用」兩大因素有關。國定古蹟彰化鹿港天后宮主委張偉東說，廟內除設有火警偵測器、滅火器外，也不使用香燭，每10年即汰換全部電線。

張偉東說，天后宮主要是木構建築對防火安全特別重視，廟內除設有火警偵測器、滅火器外，也不使用香燭，每十年即汰換全部電線，廟內並依規定組成自衛消防編組，每半年都舉辦演練，廟內廿四小時都有人交叉巡邏，因應各種狀況落實防火安全。

彰化縣近幾年發生的宮廟火警，包括國定古蹟彰化元清觀、縣定古蹟彰化關帝廟、鹿港鳳山寺，以及伸港福安宮等，都曾經浴火，受到信眾關切，並重新修建。

彰化縣政府民政處長劉玉平說，宮廟的消防安全，在建築上必須符合建築法令外，相關祭祀行為包括燒金紙、燃香、點光明燈，以及電線安全等，均會定期實施宣導與輔導。

彰化縣消防局表示，從2021年8月至今年8月25日止，縣內共發生20件宮廟火災，其中以「敬神祭祖」行為8件、占40%為首要起火原因，發火源主要為線香、祭祀及餘燼等相關火源，「電氣因素」7件占35%為次，要起火原因，發火源主要為室內配線、神明桌光明燈電源線及電器設備。顯示宮廟火災主要仍與「祭祀用火」及「電氣使用」兩大因素有關。

消防局表示，值得注意的是，近年電氣火災有增加趨勢，2025年2件宮廟火災均為電氣短路，今年截至8月25日4件火災中更有3件為電氣因素，老舊配線、長時間通電的神明燈具及電器設備，已成為宮廟防火的重要風險。

從火災發生時段分析，20件案件中有12件發生於晚間9時至翌日6時，占60%，顯示宮廟夜間人員較少，若祭祀火源未完全熄滅或電氣設備持續通電，發生異常時不易即時察覺，容易造成火勢延燒。

消防局提醒，宮廟應落實「人離火熄、電源關閉」原則，每日閉廟前確實巡視香爐、燭火及金紙餘燼，確認火源完全熄滅；電氣設備應定期檢查，老舊或破損配線應立即更換，神明燈、光明燈及延長線應選用具安全認證產品，避免長時間超載使用。

此外，香爐、燭臺及金紙集中處應與經書、紙張、塑膠裝飾等可燃物保持適當距離，降低祭祀火源引燃可燃物造成火災的風險。

國家定古蹟彰化市元清觀2006年祝融之災，災後景象凋蔽，現已重建完成。聯合報系資料照