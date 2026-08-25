彭啓明推循環經濟 2027年提10年政策白皮書

環境部長彭啓明今天表示，隨著經濟發展，廢棄物產生量持續上升，處理價格也跟著提高；環境部將於明年提出「台灣循環經濟政策白皮書」，訂定10年發展路徑與目標。

彭啓明今天出席「淨零永續百億投資展望論壇」致詞時表示，隨著經濟發展，廢棄物產生量持續上升，因此循環經濟至關重要，不只是環保支出，更是攸關資源安全的戰略問題。

彭啓明表示，台灣地狹人稠，廢棄物處理設施常被視為鄰避設施，費用也持續攀升，不論是事業廚餘、一般廢棄物、有害廢棄物處理或掩埋，經費皆持續上漲；因此必須重新思考更好的方式轉廢為能。

彭啓明進一步說明，全球循環經濟市場規模目前約2500億美元，預估2034年將成長至近5000億美元。盤點台灣目前具循環經濟潛力的上市櫃公司約69家，就業人口超過10萬人，然而公司股價表現與員工薪資偏向後段班，面臨青年人才延攬不易及資本市場評價低估的困境。

彭啓明提出4大方向。首先，將結合經濟部推動「產官學研」常態溝通，設法解決法規卡關與營運瓶頸；第二，協助優質企業將潛力展現於大眾、投資人與創投市場；第三，邀證券與金融單位合作，推出循環經濟相關金融商品；最後則是透過論壇彙整意見，預計明年將提出「台灣循環經濟政策白皮書」，訂定10年發展路徑與目標。

中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成致詞時表示，台灣新創發展並不缺乏人才、資金或優良案源，最缺乏的是能有效串聯資金、人才與技術的「良好產業政策」。

邱德成認為，透過政府與民間創投資本共同投資，可以分擔新興科技風險，並兼顧市場專業判斷；另外，新創成功關鍵在於產品被市場接受，創投業將協助新創團隊對接大型企業，加速創新技術落地。

邱德成說，最主要是與國際接軌，台灣內需市場規模有限，應該善用台灣半導體、資通訊（ICT）及精密製造等既有優勢，打造具國際競爭力的綠色解決方案。