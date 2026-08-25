豪雨受災戶 公路局：交通罰鍰、公路養管費可延繳

公路局今天公布「0822第24號熱帶性低氣壓及西南風豪雨事件相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾交通違規罰鍰、公路養管費繳納可展延至116年2月28日前提出申請。

因應8月22日台灣受第24號熱帶性低氣壓及西南風影響，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，交通部公路局今天發布新聞稿公布相關受災民眾公路監理業務權益措施。

公路局指出，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及公路使用養護安全管理費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至116年2月28日前向公路監理機關申辦。

若是因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，公路局表示，公路使用養護安全管理費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免之，並提醒民眾在116年2月28日前提出申請。

此外，公路局表示，若有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠公路使用養護安全管理費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。