快訊

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

鼎泰豐隱藏福利曝光！符合條件用餐可拿小禮 全網驚呼：太晚知道

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨受災戶 公路局：交通罰鍰、公路養管費可延繳

中央社／ 台北25日電

公路局今天公布「0822第24號熱帶性低氣壓及西南風豪雨事件相關受災民眾公路監理業務權益措施規定」，受災民眾交通違規罰鍰、公路養管費繳納可展延至116年2月28日前提出申請。

因應8月22日台灣受第24號熱帶性低氣壓及西南風影響，造成部分地區災情嚴重，為照顧災區民眾權益，交通部公路局今天發布新聞稿公布相關受災民眾公路監理業務權益措施。

公路局指出，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及公路使用養護安全管理費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至116年2月28日前向公路監理機關申辦。

若是因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，公路局表示，公路使用養護安全管理費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免之，並提醒民眾在116年2月28日前提出申請。

此外，公路局表示，若有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠公路使用養護安全管理費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

交通違規 豪雨 受災戶

延伸閱讀

連日大雨釀災！南橫利稻路段清晨落石 雙向交通中斷、機具進場搶修

南部東部連日致災雨 中華郵政：受災房貸戶可申請修繕費20至50萬

豪雨致災農損破千萬 嘉南高屏農產全品項辦理現金救助

暴雨襲擊！台東市區街道積水半輪胎深 鯉魚山落石砸車

相關新聞

下午3時地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

今天下午3時發生一起規模5.8地震，震央位於台東外海，深度僅13.1公里，全台最大震度綠島達4級，花蓮、嘉義、雲林、台南及台東都有3級震度。全台有感，台中以南普遍有2級震度，北部則以1級為主，台北地區有收到國家級警報。

國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

2026年8月25日下午3時，台灣東南部海域發生規模5.8地震，震央位於台東縣政府東南東方約48公里，最大震度綠島4級，影響台東、花蓮等多個縣市。地震深度約13.1公里。

8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署長羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

北部有感地震！新北捷運一度全線停車 慢速行駛巡軌檢測

今天下午3時發生有感地震，新北捷運公司指出，淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線及環狀線先全線停車後，續依程序慢速行駛並巡查各車站設備及全線軌道狀況。

彰化5年20起宮廟火警 鹿港天后宮24小時巡邏、電線10年一換

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，宮廟防火受到關切。彰化縣消防局表示，彰化縣5年來共發生20件宮廟火災，主要與「祭祀用火」及「電氣使用」兩大因素有關。國定古蹟彰化鹿港天后宮主委張偉東說，廟內除設有火警偵測器、滅火器外，也不使用香燭，每10年即汰換全部電線。

政府加碼 淹水受災戶補助比照比照米克拉颱風

中南部豪雨成災，為協助此次豪雨影響民眾儘快恢復生活，行政院宣布8月22日豪雨淹水補助加碼、家電補助比照米克拉颱風，除住屋淹水補助外，並將家電財損及具營業事實的店家納入協助範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。