學者：交通安全需共同協作 安全速度是必要條件之一

研究報告指出，平均車速每增加5%，受傷事故增約10%，而死亡事故更增加約20%。學者今天表示，交通安全有賴各界共同協作，而安全速度是必要條件之一。

為實現道路交通事故「零死亡願景（VisionZero）」目標，交通部運輸研究所組長黃明正今天在記者會中表示，交通部積極導入國際倡議安全系統方法（SSA），其核心精神奠基於「人非聖賢，難免犯錯」，強調交通系統必須具備充分的容錯空間，而「控制車速」即是確保車禍發生時撞擊動能不致造成人員死亡的最後物理防線。

至於安全系統方法，黃明正指出，5項主軸分別為安全用路人、安全道路、安全車輛、安全速度、事故後救護與照護等。

黃明正引述經濟合作暨發展組織（OECD）2006年速度管理報告指出，當平均車速每增加5%，受傷事故將增加約10%，而死亡事故更增加約 20%，顯示速度管理對於事故傷亡重要性。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯表示，所謂「安全速度」指的是用路人「來得及反應」，萬一來不及反應，也能降低事故嚴重程度。

吳昆峯舉例，當看到孩童突然穿越道路時，駕駛通常需要至少1秒的反應時間，加上煞車所需距離，若車速過快，可能來不及反應而造成悲劇，而車速越高，碰撞產生衝擊力也越大，嚴重程度就會非常高。

吳昆峯指出，世界衛生組織（WHO）相關研究顯示，若一年有100位行人事故死亡，當行人遭時速60公里以上車輛撞擊時，這100位行人中，有80位以上會死亡，降到30公里以下，將會降到10位，這也是各國積極推動安全速度的重要原因。

吳昆峯強調，交通安全是需要大家協作，安全速度是其中一個必要條件，他提到，行人不要在不應該穿越的地方穿越馬路，以避免造成駕駛來不及反應；駕駛應避免並排停車，可能會造成其他駕駛視距上死角；路口設計也應確保充足視距。

運研所組長黃明正表示，希望透過2個方式推動降速，首先要凝聚社會共識，合理速限管理並非為了懲罰或開單，而是基於人體承受撞擊速度衝擊有限，「只要降低一次撞擊的動能，就能夠讓生命多一次存活的機會。」

黃明正指出，交通安全希望攜手各界共同協作，交通部已與內政部合作發布相關改善規範及指引，例如行人優先區、行人友善區、通學區等，未來也將持續攜手地方政府、學界及民間力量，透過工程改善及安全宣導，共同營造安全的用路環境。