快訊

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

鼎泰豐隱藏福利曝光！符合條件用餐可拿小禮 全網驚呼：太晚知道

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「鐵窗牌」蛋黃酥熱銷秒殺 承載更生人重返社會的希望

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
「鐵窗牌」背後蘊含深遠的社會意義，彰化監獄指出，學員們在揉麵、包餡的過程中養成耐心與責任感，許多人在出監後順利融入社會，甚至自行創業開店，重獲新生。記者黃仲裕／攝影
「鐵窗牌」背後蘊含深遠的社會意義，彰化監獄指出，學員們在揉麵、包餡的過程中養成耐心與責任感，許多人在出監後順利融入社會，甚至自行創業開店，重獲新生。記者黃仲裕／攝影

從早上8點半打到中午12點，怎樣也撥不通電話。號稱全台最難訂的「鐵窗蛋黃酥」今開放預訂，彰化監獄一早電話響個不停，限量10萬顆的蛋黃酥，開放預訂首日就熱銷了6萬7千顆，這顆誕生於監獄高牆內的蛋黃酥，承載著更生人重返社會的希望之光。

以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺，電話線幾乎被打爆。每逢秋節前夕，成為民眾在社群熱烈討論的話題。逢人就問「你訂到蛋黃酥了嗎?」外皮層次分明，奶油香氣在舌尖輕盈綻放，毫無油膩負擔。核心的鹹蛋黃處理得極佳，油脂豐潤、口感綿密，伴隨著微鹹的油香與沙粒感；搭配減糖調配的烏豆沙餡，甜度極致克制，完美烘托出蛋黃的濃郁。

彰化監獄副典獄長鄭哲成表示，今年蛋黃酥因應原物料漲價，加上在蛋黃原料上有特別選材，使用紅土生鴨蛋，回來需做去腥手續，價格上調漲7元。今年預計開放10萬顆訂單，目前已售出6萬7千顆，目前訂單已飽和。鐵窗蛋黃酥除了培養更生人一技之長外，另一方面也協助他們在未來重返社會時能擁有一技之長、謀生自立。在社會大眾與善心人士的推波助瀾下，購買「鐵窗牌」月餅已成為每年中秋的盛事與溫暖風氣。

一名學習兩年多烘焙技能的收容人感嘆，過去十幾年的人生宛如黑白，直到加入烘焙班才讓生活重現色彩。他非常感謝獄方提供良好的學習環境，讓他獲益良多，未來出獄後規劃先前往烘焙工廠就業累積經驗，並期許有朝一日能自己創業。

另一位已在烘焙班學習近7年的學員則分享，自己在這裡學會製作月餅、麵包與各式西點。他表示最感成就與自豪的，莫過於能將親手製作的「鐵窗牌月餅」帶回家與家人分享，讓母親也能驕傲地向鄰居介紹。隨著「鐵窗牌月餅」近年聲名大噪、買氣熱絡，親友常反應熱門到電話難以打入，也讓這群收容人體會到社會的肯定與努力的價值。

「鐵窗牌蛋黃酥」今開放預訂，彰監表示烘焙班除傳授一技之長，更重視食安與品質，幫助收容人重塑自信、順利銜接社會。「鐵窗牌」不僅是熱門秋節禮盒，更包裹著翻轉人生的重生希望。記者黃仲裕／攝影
「鐵窗牌蛋黃酥」今開放預訂，彰監表示烘焙班除傳授一技之長，更重視食安與品質，幫助收容人重塑自信、順利銜接社會。「鐵窗牌」不僅是熱門秋節禮盒，更包裹著翻轉人生的重生希望。記者黃仲裕／攝影

誕生於高牆內的蛋黃酥，不僅傳遞了濃濃的秋節祝福與手工溫度的美味，更承載著收容人改過自新、翻轉人生的堅定希望。記者黃仲裕／攝影
誕生於高牆內的蛋黃酥，不僅傳遞了濃濃的秋節祝福與手工溫度的美味，更承載著收容人改過自新、翻轉人生的堅定希望。記者黃仲裕／攝影

號稱「全台最難買」的彰化監獄「鐵窗牌蛋黃酥」再次引爆搶購潮，由烘焙班收容人手工製作的蛋黃酥，以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺。記者黃仲裕／攝影
號稱「全台最難買」的彰化監獄「鐵窗牌蛋黃酥」再次引爆搶購潮，由烘焙班收容人手工製作的蛋黃酥，以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺。記者黃仲裕／攝影

由彰化監獄烘焙班收容人手工製作的蛋黃酥，以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺，電話線幾乎被打爆。記者黃仲裕／攝影
由彰化監獄烘焙班收容人手工製作的蛋黃酥，以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺，電話線幾乎被打爆。記者黃仲裕／攝影

蛋黃酥 鐵窗 更生人

延伸閱讀

全民最愛蛋黃酥！7-ELEVEN單入小月餅2個月熱銷百萬顆

500甜2026／法朋李依錫揭爆款祕密：不是突然紅，前面可能有99個失敗

炸醬麵加巧克力是邪教？ 內行曝7-11新品神級吃法：加鮮奶更濃郁

鎖定竹科高消費力 巨城近千坪改裝升級預熱周年慶

相關新聞

下午3時地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

今天下午3時發生一起規模5.8地震，震央位於台東外海，深度僅13.1公里，全台最大震度綠島達4級，花蓮、嘉義、雲林、台南及台東都有3級震度。全台有感，台中以南普遍有2級震度，北部則以1級為主，台北地區有收到國家級警報。

國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

2026年8月25日下午3時，台灣東南部海域發生規模5.8地震，震央位於台東縣政府東南東方約48公里，最大震度綠島4級，影響台東、花蓮等多個縣市。地震深度約13.1公里。

8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署長羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

北部有感地震！新北捷運一度全線停車 慢速行駛巡軌檢測

今天下午3時發生有感地震，新北捷運公司指出，淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線及環狀線先全線停車後，續依程序慢速行駛並巡查各車站設備及全線軌道狀況。

彰化5年20起宮廟火警 鹿港天后宮24小時巡邏、電線10年一換

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，宮廟防火受到關切。彰化縣消防局表示，彰化縣5年來共發生20件宮廟火災，主要與「祭祀用火」及「電氣使用」兩大因素有關。國定古蹟彰化鹿港天后宮主委張偉東說，廟內除設有火警偵測器、滅火器外，也不使用香燭，每10年即汰換全部電線。

政府加碼 淹水受災戶補助比照比照米克拉颱風

中南部豪雨成災，為協助此次豪雨影響民眾儘快恢復生活，行政院宣布8月22日豪雨淹水補助加碼、家電補助比照米克拉颱風，除住屋淹水補助外，並將家電財損及具營業事實的店家納入協助範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。