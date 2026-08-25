影／「鐵窗牌」蛋黃酥熱銷秒殺 承載更生人重返社會的希望

從早上8點半打到中午12點，怎樣也撥不通電話。號稱全台最難訂的「鐵窗牌蛋黃酥」今開放預訂，彰化監獄一早電話響個不停，限量10萬顆的蛋黃酥，開放預訂首日就熱銷了6萬7千顆，這顆誕生於監獄高牆內的蛋黃酥，承載著更生人重返社會的希望之光。

以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺，電話線幾乎被打爆。每逢秋節前夕，成為民眾在社群熱烈討論的話題。逢人就問「你訂到蛋黃酥了嗎?」外皮層次分明，奶油香氣在舌尖輕盈綻放，毫無油膩負擔。核心的鹹蛋黃處理得極佳，油脂豐潤、口感綿密，伴隨著微鹹的油香與沙粒感；搭配減糖調配的烏豆沙餡，甜度極致克制，完美烘托出蛋黃的濃郁。

彰化監獄副典獄長鄭哲成表示，今年蛋黃酥因應原物料漲價，加上在蛋黃原料上有特別選材，使用紅土生鴨蛋，回來需做去腥手續，價格上調漲7元。今年預計開放10萬顆訂單，目前已售出6萬7千顆，目前訂單已飽和。鐵窗蛋黃酥除了培養更生人一技之長外，另一方面也協助他們在未來重返社會時能擁有一技之長、謀生自立。在社會大眾與善心人士的推波助瀾下，購買「鐵窗牌」月餅已成為每年中秋的盛事與溫暖風氣。

一名學習兩年多烘焙技能的收容人感嘆，過去十幾年的人生宛如黑白，直到加入烘焙班才讓生活重現色彩。他非常感謝獄方提供良好的學習環境，讓他獲益良多，未來出獄後規劃先前往烘焙工廠就業累積經驗，並期許有朝一日能自己創業。

另一位已在烘焙班學習近7年的學員則分享，自己在這裡學會製作月餅、麵包與各式西點。他表示最感成就與自豪的，莫過於能將親手製作的「鐵窗牌月餅」帶回家與家人分享，讓母親也能驕傲地向鄰居介紹。隨著「鐵窗牌月餅」近年聲名大噪、買氣熱絡，親友常反應熱門到電話難以打入，也讓這群收容人體會到社會的肯定與努力的價值。

「鐵窗牌蛋黃酥」今開放預訂，彰監表示烘焙班除傳授一技之長，更重視食安與品質，幫助收容人重塑自信、順利銜接社會。「鐵窗牌」不僅是熱門秋節禮盒，更包裹著翻轉人生的重生希望。記者黃仲裕／攝影

誕生於高牆內的蛋黃酥，不僅傳遞了濃濃的秋節祝福與手工溫度的美味，更承載著收容人改過自新、翻轉人生的堅定希望。記者黃仲裕／攝影

號稱「全台最難買」的彰化監獄「鐵窗牌蛋黃酥」再次引爆搶購潮，由烘焙班收容人手工製作的蛋黃酥，以千層酥皮包裹減糖豆沙與濃郁鹹蛋黃，憑藉頂級口感與超高CP值，每年開放預購總被瞬間秒殺。記者黃仲裕／攝影