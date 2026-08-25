高雄豪雨大社中圳溪溝80米堤防崩塌 居民喊：快恢復原狀

高雄市豪雨成災，在大社區與楠梓區交界的中圳溪溝堤防崩塌，當地居民發現，約有80公尺的堤防道路崩毀，已經難以通行，通知市府「快快快恢復原狀」。

大社區保安里長參選人蔡政憲今天在臉書粉專，貼出堤防崩塌的驚悚影像，表示接連不斷的暴雨，中圳溪溝堤防經不住暴雨連續的沖刷崩掉了。 他拉起封鎖線，警示路人別再經過，當時還有機車騎士要通過，他趕緊大喊叫騎士折返別靠近。

蔡政憲表示，這段堤防道路是農民載運農作物的道路，之前議員張勝富就提出會勘，希望市府加緊為此段爭取施作，想不到等不及廠商的到來已經坍方了。他在臉書粉專，留言請高雄市府水利局「快、快、快」恢復原狀， 讓里民、農民可以安全用路、安全擺第一。