指南宮凌霄寶殿一夜成灰 彰化元清觀也曾痛過…如今全面「禁燭火」

台北市文山區指南宮昨晚爆發大火，60年歷史的凌霄寶殿付之一炬，再次凸顯寺廟防火管理的隱憂。彰化寺廟眾多，國定古蹟元清觀也曾在2006年歷經一場深夜大火，正殿、迴廊及三川殿部分木構建築遭燒毀，經4年修復才重新開放。彰化市公所寺廟室指出，包括元清觀在內的公所管理寺廟，目前全面禁用燭火與夜間明火，並與消防局連線設置警報系統，降低老廟火災風險。

地方上稱「天公壇」的元清觀建於1763年，保存清代古匾、雕刻及蟠龍柱等具歷史價值的文物，卻在一夜之間遭大火重創。火災後，資深員工每天在廢墟中尋找殘骸，撿拾破碎的剪黏、交趾陶，盡力搶救文化遺跡；正殿玉皇大帝神像臉部也因大火炭化受損，居民看著遭火襲的元清觀傷心落淚。神像經半年修復後暫奉後殿，才讓信眾稍感安定。

這場大火最後認定起火主因為光明燈電線走火。當時員工歷經艱辛重建，總覺得「修復後的元清觀永遠不夠完美」，幸好元清觀浴火重生，近年因天赦日民俗風氣，加上農曆春節舉辦向天公借膽活動，香火更加鼎盛，經寺廟室統計，香油錢甚至超越南瑤宮。

彰化市寺廟室指出，寺廟火災往往成為信徒一輩子的陰影，因此目前廟宇全面實施「燭火禁令」，不再使用燭台，晚間關廟門後全面禁止明火；光明燈改採LED燈裝置，並減少香爐數量。廟宇也不再燒金紙，改集中管理後送往溪州焚化爐焚燒。此外，各廟也組成防火人員編組、定期演練，盼在火災發生時降低損失。

不過，元清觀等廟宇推動「燭火禁令」初期也曾面臨不少阻力。有信徒說，神明託夢要用燭火才虔誠，寺廟委婉勸他分香靈回家安座祭拜，信徒才沒再堅持。