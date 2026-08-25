高雄凌晨暴雨知名月子中心地下室淹水 水深達腰多車泡水慘況曝光

高雄受到西南風及低壓帶影響，今天凌晨持續出現強降雨，多區傳出道路積水、淹水；民眾反映，愛河畔及鼓山區內惟地區淹水上騎樓，逢甲路某產後護理之家疑因防水閘門來不及裝上，水淹地下室，積水深度約半個車身高，30多輛車泡水，抽水機抽了一上午，水深才退至腳踝深度。

高雄市鼓山區銘傳路、翠華路附近凌晨1時許淹水，翠華路宛如小河，銘傳路淹水上騎樓，附近居民半夜被大雨驚醒，見成條巷道水流湍急，直嘆「我家門前有小河，真的是一片混亂」、「太可怕了」。

位於翠華路、逢甲路口的產後護理之家，黃泥水灌入地下室，消防人員到場時，地下一樓已水淹約半個車身高，估計內部有30多輛車泡水，消防局中華分隊受理積水勤務，消防局出動一車1人前往借用一台沈水馬達供應急使用。

今天上午區公所、消防隊及月中業者動用多部抽水機，抽了一整個上午積水才退去，不少車主趕到地下室查看車輛，見愛車有一半泡水欲哭無淚。

高雄鼓山三路今天凌晨再度出現積水，鄰近的翠華路、逢甲路口某產後護理之家，地下室積水，水深及腰，業者動員抽水機抽水。記者張議晨／攝影