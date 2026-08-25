影／高雄累積雨量破900毫米 賴清德南下勘災：強化治水韌性

受到低壓帶與西南季風持續影響，中南部連日降下劇烈豪雨，高雄三日累積雨量衝破 900 毫米，多處傳出積淹水與農漁業損害。賴清德總統今天特別南下前往高雄岡山與永安等重災區實地勘災，聽取水利治理簡報並關心受災居民，強調中央將與地方緊密合作，全力投入災後復原。

賴清德總統在高雄市長陳其邁及相關部會首長陪同下，首站前往岡山區「土庫排水流域」與五甲尾滯洪池視察。隨後一行人轉往永安區關切「永安北溝排水治理計劃」，實地了解低窪地區防汛與清淤效益，確保農漁民財產安全。

總統賴清德於南下勘災時指出，近年政府投入的各項治水與滯洪工程在此次劇烈豪雨中發揮了關鍵效益，有效降低了災情規模與損失。然而，極端氣候帶來的短延時強降雨已超出原先設計的防洪標準，政府未來將針對氣候異常加強水利基礎建設的提升與韌性強化。

賴清德總統南下高雄勘災，表示政府未來將針對氣候異常加強水利基礎建設的提升與韌性強化。記者劉學聖／攝影