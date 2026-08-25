快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄累積雨量破900毫米 賴清德南下勘災：強化治水韌性

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
賴清德總統南下高雄勘災。記者劉學聖／攝影
賴清德總統南下高雄勘災。記者劉學聖／攝影

受到低壓帶與西南季風持續影響，中南部連日降下劇烈豪雨，高雄三日累積雨量衝破 900 毫米，多處傳出積淹水與農漁業損害。賴清德總統今天特別南下前往高雄岡山與永安等重災區實地勘災，聽取水利治理簡報並關心受災居民，強調中央將與地方緊密合作，全力投入災後復原。

賴清德總統在高雄市長陳其邁及相關部會首長陪同下，首站前往岡山區「土庫排水流域」與五甲尾滯洪池視察。隨後一行人轉往永安區關切「永安北溝排水治理計劃」，實地了解低窪地區防汛與清淤效益，確保農漁民財產安全。

總統賴清德於南下勘災時指出，近年政府投入的各項治水與滯洪工程在此次劇烈豪雨中發揮了關鍵效益，有效降低了災情規模與損失。然而，極端氣候帶來的短延時強降雨已超出原先設計的防洪標準，政府未來將針對氣候異常加強水利基礎建設的提升與韌性強化。

賴清德總統南下高雄勘災，表示政府未來將針對氣候異常加強水利基礎建設的提升與韌性強化。記者劉學聖／攝影
賴清德總統南下高雄勘災，表示政府未來將針對氣候異常加強水利基礎建設的提升與韌性強化。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁（圖）上午陪同賴清德總統勘災。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（圖）上午陪同賴清德總統勘災。記者劉學聖／攝影

高雄 雨量 賴清德

延伸閱讀

嘉縣823水患夢魘重現 雨量不及8年前仍淹水治水韌性受考驗

台南、高雄超大豪雨 經濟部：中央地方攜手強化防洪韌性

高雄3天累積雨量達913毫米 陳其邁：打破歷史紀錄

降雨全高雄之冠！經發局：台積電楠梓園區排水良好、營運未受影響

相關新聞

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

沙德爾打出「伸卡球」，從原本的登陸強颱，因為北方高壓減弱，改從台灣北方掃過，暴風圈觸陸機會大幅降低。不過氣象署仍示警，明天下半天有機會發海警，北部、南部及中部山區仍有局部大雨可能。

連日豪雨…台鐵南迴今無法搶通 明營運狀況仍待確認

低壓帶影響，連日大雨山區土石含水量高，台鐵南迴鐵路遭土石流沒過軌面，確定今天24時前無法搶通。明日通行狀況，仍須視搶修情形而定。

下午3時地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

今天下午3時發生一起規模5.8地震，震央位於台東外海，深度僅13.1公里，全台最大震度綠島達4級，花蓮、嘉義、雲林、台南及台東都有3級震度。全台有感，台中以南普遍有2級震度，北部則以1級為主，台北地區有收到國家級警報。

國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

2026年8月25日下午3時，台灣東南部海域發生規模5.8地震，震央位於台東縣政府東南東方約48公里，最大震度綠島4級，影響台東、花蓮等多個縣市。地震深度約13.1公里。

8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署長羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

地震警報大響卻無感？氣象署：高估深度、初報規模太大

今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。氣象署地震測報中心坦言，前年修正警報標準後，本次初報預估的震央深度太深，導致系統短時間內判斷失準，才會過大範圍對預估最大震度達到3的地區發布國家級警報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。