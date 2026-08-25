嚴重曬傷恐致癌？專家：起水泡都損DNA

嚴重曬傷恐改變您的一生！美國健康研究指出，曾有嚴重起水泡或疼痛曬傷史的人，罹患皮膚鱗狀細胞癌等癌症風險將顯著增加。專家指出，紫外線會破壞皮膚細胞內的DNA，即使退紅後損傷依然存在，恐對未來健康造成巨大威脅。

嚴重曬傷破壞基因

《大眾科學》報導，根據《美國醫學會皮膚學期刊》的統合分析，一生中若經常發生嚴重或起水泡的曬傷，罹患皮膚鱗狀細胞癌 (cSCC) 的機率比從未曬傷者高出51%至69%。

研究團隊強調，雖然皮膚的發紅與灼熱感會逐漸消退，但紫外線對細胞DNA造成的損傷卻會長期殘留，一旦基因修復過程中出現錯誤，就會隨著時間累積成癌變因子。

如此一來，防曬絕非僅是避免一時的不適，而是預防慢性基因病變的關鍵措施。專家指出，除了戶外陽光外，室內人工日曬床同樣會加速皮膚受損，因此無論膚色深淺，大眾都應避免讓皮膚受到會導致顯著損傷的曬傷。

兒童肌膚尤為脆弱

《羅徹斯特大學醫學院》報導，兒童與青少年因色素細胞生理特性尚未成熟、戶外活動時間長且防曬執行不規律，成為嚴重曬傷的高風險族群。研究顯示，童年時期若頻繁遭受嚴重曬傷，成年後罹患皮膚癌的風險恐高達三倍，即便長大後曬傷頻率降低，早期造成的基因損傷依然無法被抹去。

目前，雖然許多民眾誤信防曬劑成分可能致癌的謠言而抗拒使用，但醫學界普遍證實，紫外線才是導致皮膚癌的最主要元兇。專家建議，透過物理性遮蔽、塗抹寬譜防曬乳及避開正午強烈陽光等多重策略，建立全面的防曬習慣，以降低終身罹癌風險。

【更多精采內容，詳見 】