屋頂蓄雨可灑水降溫 降低城市熱浪

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】

屋頂收集的雨水，可以用來降低室內溫度！英國曼徹斯特大學團隊模擬「雨水回收灑水降溫」系統，讓屋頂於高溫時自動噴灑回收的雨水，可讓每年夏天累計減少約1至4個白天的高溫時間。實驗證實，屋頂灑水能降低建築白天吸熱與夜間釋熱，緩解城市熱島效應。不過研究團隊坦言，灑水會提高空氣濕度，對人體舒適度的改善有限。

雨水回收灑水降溫

根據《地球報》報導，原本已有屋頂灑水降溫技術，在高溫時透過蒸發為屋頂降溫，但需消耗自來水或其他水源。英國曼徹斯特大學團隊模擬在街區建置雨水收集水槽，並設定於屋頂感測到高溫時自動灑水，讓屋頂持續保持濕潤，就能藉由水分蒸發帶走熱量。

研究發現，這項技術可讓街道超過35°C的時數在10年間累計減少86至298小時，相當於在每年夏季最炎熱時，減少約1至4個白天的高溫時間。

時機決定效果

根據《EurekAlert》報導，研究團隊發現噴灑的時間點比用水量更重要。多灑的水未必都能蒸發，部分會殘留屋頂，對降溫沒有幫助。

研究團隊指出，這套系統除了降溫，也能減少屋頂逕流對排水系統的衝擊。隨著氣候持續暖化，這項技術有機會減少冷氣需求與城市蓄熱 。研究團隊建議，可依不同城市水資源將這項技術納入都市規劃。

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