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賴清德：不要淹水就責備中南部治水的錢花到哪裡去、這不公平

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
賴清德總統強調，這次淹水原因是因為超過保護標準，不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」。記者劉學聖／攝影
賴清德總統強調，這次淹水原因是因為超過保護標準，不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」。記者劉學聖／攝影

南部雨下不停，賴清德總統今天上午到高雄岡山五甲尾視察治水工程。賴總統表示，中央政府治水工程優先在大台北進行，累積經費多，安全標準也比較高；南台灣治水是陳水扁總統才開始，大家不要遇到淹水就來責備中南部治水的錢花到哪裡去，若以近幾年治水工程的經費來算，講中南部拿比較多、北部拿比較少，然後來批判中南部治水，「我覺得這個是不公平的，而且數字也失真」。

岡山嘉興地區是易淹水區域，今早市府安排賴清德總統前往五甲尾滯洪池視察土庫排水流域改善計畫，高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆等人陪同前往。

賴清德說，高雄時雨量超過保護標準，24小時累積雨量超過500毫米，比莫拉克颱風還要來得嚴重，從水利署及市府水利局、陳其邁市長簡報，都可以看出相關工程已經發揮功能，但是仍然有一些不足，希望水利署盡量迅速通過，讓高雄市的治水建設能夠持續進行。

針對此次豪大雨所引發的淹水災情，賴清德為南部縣市被批評抱不平。他表示，中央政府對全台灣的治水工程，最早優先在大台北地區，也就是台北、新北跟基隆市治水，數十年投入數千億元之多，包括大台北防洪計畫進行淡水河、大漢溪跟新店溪整治，後來又提出基隆河專案整治計畫，去興建二重疏洪道、員山子分洪，並且也建置上百座水門跟抽水站，所以今天大台北地區才有今天的安全標準。

賴強調，南台灣或是整個台灣其他地區的治水是從陳水扁「八年800億」才開始，馬英九「六年660億」接續，以及蔡英文前瞻基礎建設。

「大台北地區治水早於全台灣所經費累積起來比較多，安全標準也比較高。」賴總統強調，當中南部在積極治水的時候，千萬不要一遇到颱風、豪大雨淹水，就來責備中南部的治水錢到底花到哪裡去。

他表示，如果以近幾年治水工程的經費來算，說中南部拿比較多、北部拿比較少，然後來批判中南部的治水，這個不公平、數字也失真，應該從中央政府一開始在全台灣的治水工程所花的預算，累積來看，這樣才公平。

治水經費有發揮功能，那為什麼還會有積淹水呢？賴清德表示，淹水原因是因為超過保護標準，瞬間強降雨超過標準，比莫拉克雨量還大；所以他希望全國民眾能夠清楚了解，中央的治水預算是全台灣都會進行，只是北台灣比較早，中台灣、南台灣後續要持續做，千萬不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」，這是沒有必要的批評。

高雄連下多日豪大雨，賴清德總統今早前往岡山滯洪池視察土庫排水流域改善計畫。記者徐白櫻／攝影
高雄連下多日豪大雨，賴清德總統今早前往岡山滯洪池視察土庫排水流域改善計畫。記者徐白櫻／攝影

賴清德總統強調，這次淹水原因是因為超過保護標準，不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」。記者劉學聖／攝影
賴清德總統強調，這次淹水原因是因為超過保護標準，不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」。記者劉學聖／攝影

淹水 賴清德 治水

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