台鐵枋山=枋野間土石流 估通車時間延後至下午3時

受豪大雨影響，南迴線枋山至枋野間路線土石流淹軌面，路線暫時不通，台鐵持續搶修中，原訂中午12時前通車，台鐵表示，因持續土石流，搶修作業不易，預計通車時間延後至下午3時。

台鐵今天上午8時44分接獲通報，南迴線枋山至枋野間路線（K17+092處）土石流淹軌面，路線暫時無法行駛，原訂中午前搶通。

台鐵發布新聞稿指出，雖已加派人力、機具搶修，但受氣候影響，搶修作業困難，預計今天通車時間延後至下午3時。

至於相關列車異動資訊，台鐵表示，除了北迴線及花東線3000型自強號開放發售站票外，161次、423次、304次、410次、枋寮=大武間停駛。

其他像是431次新左營=枋寮間、314次台東=潮州間、3018次大武=新左營間、727次潮州=台東間、708次台東=新左營間停駛；1次、2次台東=枋寮間停駛；藍皮解憂號今天停駛。

台鐵提醒，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵官方網站，台鐵24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話）（行動電話無法撥打）、各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

至於退、換票及改乘相關訊息，台鐵指出，因受土石流影響而中止乘車旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵表示，使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

台鐵指出，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費，若有去回程車票可一併辦理。