亂蹭名號！生技公司瞎扯「認證有效」台中榮總怒寄存證信：別誤導

台中榮總今公布，近日有生計公司在網路上宣稱其化妝品「台中榮總IRB認證成效」、「通過榮總人體實驗認證有效」等，嚴重誤導大眾。台中榮總除嚴正澄清，未認證該生計公司產品的成效，已要求廠商撤銷相關廣告或是宣傳，並寄發存證信函，要求立即改善。

台中榮總說明，IRB審查通過係確保研究計畫的設計與執行符合人體試驗倫理規範、保障受試者權益，並非試驗產品之品質保證，更非任何產品療效「有效認證」。

台中榮總人體研究倫理審查行政中心主任王建得說明，這家生技公司委託台中榮總審查人體研究案，由台中榮總審查其研究設計是否具科學性、倫理，對受試者權利是否受保護，但沒有審核其研究成效。

王建得指出，但這家生計公司卻拿研究案，宣稱有獲台中榮總認證成效，恐誤導民眾，讓民眾誤以為台中榮總認證該化妝品成效，也恐影響受試民眾安全性，因此台中榮總嚴正地要求廠商撤祭這些宣稱有成效的廣告或是宣傳，台中榮總也寄存證信函，要求立即改善。