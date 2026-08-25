高雄暴雨狂炸湧「咕嚕咕嚕」洗版未停班課 陳其邁：依氣象資料判斷

高雄市受暴雨侵襲連放2天假後，今天恢復正常上班上課，不過昨晚至今天清晨仍大雨滂沱，市區多處道路積淹水，市長陳其邁臉書一早湧入大批市民留言「咕嚕咕嚕」洗版，質疑停班停課標準。陳其邁今中午受訪時表示，停班停課決策是根據氣象署預報資料判斷，但也坦言大豪雨時，雨量預測有時確實會有一點落差。

高雄今晨短時間內降下猛烈雨勢，市區再傳積淹水災情，市民冒雨通勤引發怨聲載道，陳其邁臉書留言區炸鍋，不少民眾吐槽「今天暴雨跟昨天有什麼區別」、「雨比昨天大，昨天放今天不放」，甚至有市民喊話希望能預告下午放假。

面對民眾質疑為何今天未停班停課，陳其邁中午陪同賴清德總統到永安區視察治水成效後受訪回應，市府都是根據氣象署預報的資料來做決策判斷，不過像這種大豪雨，有時在雨量的預測上難免會有一點落差。

陳其邁指出，今天這類雨勢陸陸續續，一會下大、一會下停，市府團隊會持續密切關注整體氣象資料，同時包含抽水機、水閘門以及滯洪池等防汛設施的運作，市府也會持續嚴密監控。

陳其邁也提醒市民，在天氣不穩定的時候，不論外出或行經低窪地區都要特別注意安全，隨時留意氣象資訊，若有發布任何撤離等警戒訊息，也會採取強制措施，請民眾務必配合。