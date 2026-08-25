沙德爾侵台機率下降 颱風路徑北修又減弱 粉專曝各地風雨影響

沙德爾颱風目前是中度颱風，可能影響台灣天氣，關注它動向和發展。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，今早最新預報顯示，颱風的路徑預測，明顯往北調整，加上颱風預計在靠近的過程，將逐漸減弱，沙德爾颱風侵台機率往下降。

颱風距離台灣最近的時間點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四至周五颱風距離台灣最近，各地實際風雨大小，就看路徑南墜幅度而定。但若先以今天早上的預報為準的話，除了金馬以外，對台影響將以外圍環流為主。

各地影響狀況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，金馬地區，留意颱風核心的強風豪雨。北部間歇風雨一陣陣，沿海風力大。全台各地山區，留意較大雨勢。初步判斷沒有西南氣流，周末南部仍有雨，但比起前幾天小。預計沙德爾颱風過後，就會逐漸回到正常的夏日，準備向多雨的8月告別。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。