大雷雨再度開炸高雄市、屏東縣 恐劇烈降雨強風冰雹

今天中南部雨量仍大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，原本的熱帶性低氣壓進入大陸華南，雖然再降為低氣壓等級，西南季風強風軸也往西移動，不過顯然台灣附近水氣還是比預期的多，台灣海峽上對流發展仍然旺盛。到中午前，最大累積雨量包括屏東獅子以及高雄左營，還是超過200毫米，昨天雨量很大的花東地區降雨倒是明顯的減小了。

2026-08-25 12:37