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大雷雨再度開炸高雄市、屏東縣 恐劇烈降雨強風冰雹
低壓帶影響，水氣仍多，中央氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時36分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
陸上示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、彌陀區、梓官區、旗山區、內門區，屏東縣屏東市、萬丹鄉、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉。
沿海示警區域：高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、旗津區、小港區、梓官區。
氣象署說，旺盛的對流常伴隨雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹，並使能見度變差，威脅戶外活動，影響行車與航行安全。若發生在溪流或河川上游，容易造成下游溪水暴漲；排水不良地區則可能出現淹水或積水；山區需注意坍方、落石及土石流；海面則要留意瞬間大浪與風向驟變。
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