陳泰然：AI氣象預報大躍進 減災與增益才是決策價值體現

南台灣豪雨成災，2026 第七屆台灣氣象產業論壇今登場，來自日本、韓國的專家與國內氣象界專家齊聚一堂，本屆論壇主題是「從觀測、預報到決策」。台灣氣候服務聯盟理事長陳泰然表示，進入AI 與數據科學時代，AI實現氣象預報技術斷層式大躍進，但減災與增益才是決策價值的體現。

第七屆台灣氣象產業論壇今天在中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳舉行，中央氣象署、中華經濟研究院、韓國氣象產業協會（KMIA）、日本氣象協會（JWA）等氣象界人士與會。

陳泰然代表台灣氣候服務聯盟（TCSP）致詞表示，回顧大氣科學走過百年，經歷了「經驗觀測」、「物理理論」及「模式計算」三個階段；如今正式邁入第四個範式──「AI 與數據科學時代」。在今年五月 TCSP 與日本 WNI 氣象文化創造基金會合辦的「台日氣象文化促進工作坊」中，中央氣象署與學界共同指出：氣象署導入 AI 天氣模式僅半年，天氣預報精準度便提升了 10%，相當於傳統數值模式廿年的進展；颱風路徑預報改善更達 30%。

長年研究大氣及梅雨的陳泰然表示，他在不同場合一再提起上述這組數字，因為這是顛覆性的預報變革，更是AI實現的技術斷層式大躍進。然而，「觀測創造資料，預報創造知識，而決策創造價值。」預報再精準、算力跑得再快，若無法轉化為行動，這些進展也只是停在留在氣象署機房裡的寶藏。

「預報改進是科學的成就，而減災與增益，才是決策價值的體現。」陳泰然強調，這正是這次論壇主題「從觀測、預報到決策」的核心真諦。

陳泰然指出，台灣氣候服務聯盟成立宗旨，主要在搭建氣候資訊供應者與產業決策者之間的堅實橋樑，自2021年成立以來持續推動並深化產、官、學、研的對話機制；在國際上與日本氣象協會、WxBC、WNI 氣象文化創造基金會，以及韓國氣象產業協會等建立良好的協作機制，這些交流讓台灣進一步認識日韓氣象產業與氣候服務的公私協力成效，也讓台灣的氣候服務實力被國際看見。

陳泰然表示，這次論壇中，有奠定基石的觀測先驅、有引領前沿的預報專家，更有承擔營運與防災責任的決策者。他請大家共同思考一個問題：在「觀測—預報—決策」這條價值鏈上，自己所在的位置？以及下一步能與誰攜手？

希望這次台灣氣象產業論壇不只是一場論壇，而會成為下一個合作的起點。