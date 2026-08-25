喜來登旭蟹、MOMO蘑菇重金屬超標 2業者妨礙調查、給不實資料各罰3萬

衛福部食藥署4至6月針對市售食品進行重金屬含量查驗，共計完成308件食品重金屬檢驗，發現2件巴西蘑菇、1件冷凍旭蟹重金屬超標，其中冷凍旭蟹是在澎湖福朋喜來登飯店稽查發現，追查發現來源業者芊毅貿易有限公司資料提供不實，依「食安法」第47條規定處以新台幣3萬元整，而巴西蘑菇其中一批為MOMO購物網販售，來源業者松林山產行因妨礙調查，也被裁處新台幣3萬元整。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指說，福朋喜來登飯店初驗不合格，重金屬鎘檢出1.2mg／kg，高出法規上限0.5mg／kg，複驗時無冷凍旭蟹販售，無產品可供複抽，來源業者桃園市芊毅貿易有限公司因資料提供不實，被依違反「食安法」第47條規定處以新台幣3萬元罰鍰。

二批分別在MOMO購物網、禎祥食品工業股份有限公司抽驗的巴西蘑菇檢出重金屬不合格，檢出濃度分別為6mg／kg及10mg／kg，高於法規上限2mg／kg，劉芳銘指出，食品來源松林山產行、翔達貿易公司因妨礙調查，分別被處3萬、6萬元罰鍰。

食藥署於4至6月抽驗308件食品重金屬，包含24件食米及其他穀類、86件蔬果植物類、58件水產品、8件禽畜產品、29件蛋品及其加工品、60件嬰幼兒食品、4件盛裝飲用水、5件罐頭食品、1件食鹽、3件乳品類、5件飲料類、9件堅果類及油籽類、6件食用油脂、4件蜂蜜、1件食用冰塊、3件果凍及果醬、2件巧克力及可可粉。

劉芳銘指出，結果305件合格，另3件初抽驗結果分別發現2件蔬果植物類、1件水產品檢出重金屬與規定不符，複抽驗無產品再供抽驗，業者無法提具來源資料或業者提供資料不實，涉違反食安法規定，已由衛生局依法裁處共計12萬元，業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」或「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，可處3至300萬元罰鍰。

食藥署指出，該署與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目，將持續規畫執行食品中重金屬監測計畫，若經抽驗與規定不符者，則移請產品所在地衛生局依食品安全衛生管理法規定處辦，並將其列為後續加強稽查輔導對象，以維護食品衛生安全。