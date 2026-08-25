沙德爾路徑明顯北修 專家指暴風圈可能不會觸陸「1關鍵」決定風雨強度

今天中南部雨量仍大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，原本的熱帶性低氣壓進入大陸華南，雖然再降為低氣壓等級，西南季風強風軸也往西移動，不過顯然台灣附近水氣還是比預期的多，台灣海峽上對流發展仍然旺盛。到中午前，最大累積雨量包括屏東獅子以及高雄左營，還是超過200毫米，昨天雨量很大的花東地區降雨倒是明顯的減小了。

他說，預期下午到晚間中南部應該還是會持續降雨，北部、東北部要留意熱對流發展帶來的降雨。

至於沙德爾颱風，吳聖宇表示，預報路徑明顯往北調整，暴風圈可能不會碰到陸地了，但是海上警報仍然難以避免。

沙德爾颱風路徑往北調整的原因，吳聖宇說，可能跟靠近琉球這一段走得太過偏北有關，東邊的太平洋高壓受到北方槽線影響而逐漸後退，導致沙德爾颱風走得比預期北邊。

他說，接下來槽線後南亞高壓東伸，建立另一個高壓的過程也沒有像先前那樣強勢，所以把颱風往南壓的幅度預報變小了，因此颱風就變得比較遠離台灣。先前看系集預報過了琉球之後分散程度仍大，當時就有提到變數還是滿高的，果然這一兩天內預報的調整幅度不小。再來還會不會有變化，仍值得觀察。

吳聖宇表示，由於明天開始垂直風切會變強，颱風結構預期會變得不太對稱，很可能會是南強北弱的型態，而且因為海峽地形的收窄，颱風環流也預報會內縮變小。

除了因為強對流偏向颱風南半圈，可能會讓颱風路徑出現往南的分量以外，他說，颱風風雨較強的部分，也會剛好偏向台灣這一側（南側），加上颱風環流縮小，因此颱風中心會不會很靠近台灣，對於陸地上風雨的影響程度將會很關鍵。

如果颱風中心夠接近，吳聖宇表示，颱風南側的環流雨帶就會上陸，北部的風雨就會比較明顯。反之，如果颱風較遠，風雨就會都在海上通過，陸地上的影響就會有限。明天沙德爾颱風實際開始往南掉之後，就必須密切觀察角度到底有多大。

此外，他說，紫檀颱風跟閃電颱風同時被降格，所以目前海面上已經沒有3颱或4颱並立的問題，只剩1颱了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。