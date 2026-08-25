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立院三讀衛福部組織改造 增設兒家署、長照署

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天主持院會進行朝野有共識的法案清倉。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜今天主持院會進行朝野有共識的法案清倉。記者潘俊宏／攝影

衛福部組織再造啟動。立法院會今天三讀「衛生福利部組織法」條文修正草案、同時制定「衛福部兒少及家庭支持署組織法」及「衛福部社會發展及長期照顧署組織法」，刪除社會及家庭署及其業務，增設兒少及家庭支持署、社會發展及長期照顧署；另增設兩個行政法人單位。

根據政院規畫，衛福部將設置「兒少及家庭支持署」，整合衛福部及國健署的保護司、社工司、相關兒少健康促進業務，以及部分社家署婦女福利及企劃組業務、兒少福利組、家庭支持組負責內容；成立「社會發展及長期照顧署」，整合長照業務，並將健保業務併回健保署。

三讀條文明定，兒少及家庭支持署負責規畫、執行與協調托育照護、早期療育、兒少福利與權益保障、家庭支持服務、兒少健康及醫療照顧事項。 社會發展及長期照顧署則要規劃與執行高齡者、身心障礙者權益與福利、長期照顧 （護）、婦女權益與福利及國民年金事項。

民眾黨立委陳昭姿表示，此次修法不僅攸關衛福部組織再造，也要保障基層權益。約聘僱與行政助理沒有正式公務員頭銜，多年來卻撐起台灣醫療防護網。這次在條文中明確入法保障，未來衛福部組織單位若因裁撤整併，隨同業務撥移的人員必須依照原來適用法令標準，繼續保障其權益直到他們離職退休。

此外，在機關首長任用方面，也要求以常任文官為任用原則，陳昭姿說，以實務經驗確保社福和長照推動穩健，也能有效激勵士氣，在追求行政效率的同時，堅守勞工權益與專業獨立性，這是不可退讓的底線。

民進黨立委王正旭表示，兒家署的成立，是落實賴清德總統對國人與民間團體的承諾，希望透過強化兒少量能，讓我國在少子女化衝擊下，全國兒少能有更全面的保障。長照署的成立，也是為因應我國進入超高齡社會後的長照與健康照護工作。

為因應未來新興科技、新藥的精準給付需求大增，立法院今也三讀通過「國家醫療科技評估中心設置條例」，設置專業醫療科技評估法人組織，專責投入各項醫療科技評估業務及研究。

另外，立院還三讀通過「國家中醫研究院設置條例」，將國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」，解決攬才困難，以推動國家中醫發展，促進中醫臨床精準治療研究，提升中醫藥產業競爭力。

而為提升健保制度整體效能，立法院三讀修正「衛福部中央健康保險署組織法」條文，將衛福部社會保險所掌管的健保政策規劃、執行與相關法規研擬，以及健保資料的利用與管理，整併至衛福部中央健康保險署底下。

衛福部組改後調整為8司、7處、3常設型任務編組、6機關（署）、39機構、2行政法人。

衛福部 長照 兒少

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