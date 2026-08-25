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颱風來襲注意防洪 賴總統視察工程籲加速改善

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統表示，中南部治水從「八年800億」、「六年660億」延續到前瞻基礎建設，目前仍需持續補強。聯合報系資料照
賴清德總統表示，中南部治水從「八年800億」、「六年660億」延續到前瞻基礎建設，目前仍需持續補強。聯合報系資料照

賴清德總統25日前往高雄岡山，關心土庫排水流域及五甲尾滯洪池改善情形。他提到，大台北地區數十年前便開始推動防洪工程，累計投入數千億元，安全標準也相對較高；中南部治水則從「8年800億」、「6年660億」延續到前瞻基礎建設，目前仍需持續補強。

賴總統表示，受到西南風影響，高雄、屏東、台南及嘉義縣市連續出現強降雨，造成多地災情。行政團隊也前往中央災害應變中心掌握雨勢、水情及災情，並赴台東、屏東勘災；他則前往高雄，稍後也將赴台南了解地方需求，中央將與地方政府共同合作，協助民眾重建家園、恢復正常生活。

賴總統指出，這次高雄災情主要集中在岡山、永安、茄萣及路竹等北高雄地區，部分地區最大時雨量達84毫米，超過當地雨水下水道每小時60毫米的保護標準；24小時累積雨量超過500毫米，部分地區甚至超過560毫米，遠高於355毫米的保護標準，雨勢比莫拉克颱風還要嚴重。

賴總統感謝高雄市長陳其邁及市府團隊，第一時間調度抽水機、進行滯洪池抽排及水路疏通，有效降低災情，也感謝立委、議員、里長、國軍及相關單位共同投入。雖然這次雨量超過防洪設施保護標準，但比較工程施作前後，淹水面積已大幅縮小，證明中央與地方投入的治水工程確實發揮功能。

針對土庫排水流域後續改善，賴總統表示，五甲尾滯洪池已發揮功能，但整體防洪能力仍有補強空間，包括建置土庫滯洪池、抽水站及改善水路等計畫，均已提報中央。總統當場要求水利署儘速審查通過，讓高雄水利建設持續推進。

賴總統指出，大台北地區數十年前便開始推動防洪工程，累計投入數千億元，安全標準也相對較高；中南部治水則從「8年800億」、「6年660億」延續到前瞻基礎建設，目前仍需持續補強。

賴總統呼籲，不應只因一次極端降雨造成積淹水，就否定中南部治水成效。政府將持續在北、中、南、東投入治水建設，讓全台民眾早日免於淹水之苦。

颱風 賴總統 工程

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