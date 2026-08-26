台馬合製《告別的年代》預告海報首發！宋芸樺驚豔連換4套旗袍 獲多倫多影展選片人盛讚

由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的台馬合製浪漫電影《告別的年代》，繼日前宣布入選第 51 屆多倫多國際影展（TIFF）「特別放映」（Special Presentations）單元、引發國際影壇高度關注後，近日正式曝光首支預告與前導海報，為於多倫多影展的世界首映熱身。而多倫多影展選片人 June Kim 盛讚：「這是一次獨特且視覺上令人驚豔的觀影體驗，絕對值得多次細細品味。」更提及導演楊毅恆將自己對「經歷如何轉化為敘事」的深刻著迷完美融入改編作品中，給予極高評價。

在《告別的年代》首度公開的預告中，由宋芸樺清脆的腳步聲揭開序幕。隨著畫面穿梭，大馬怡保的復古美景映入眼簾，此時神秘男聲輕喊：「杜麗安，我在這裡。」促使宋芸樺飾演的「杜麗安」驀然回眸，隨後流露出複雜動人的淚水，瞬間勾起影迷對劇情發展的強烈好奇。宋芸樺在短短 30 秒內展現極具感染力的演技，更一連換上 4 套風格各異的復古旗袍，完美詮釋古典優雅之美。

談及這次驚豔的旗袍造型，宋芸樺感性分享：「定裝時，第一次真正穿上杜麗安的旗袍，我凝視著鏡中的自己好長一段時間。那一刻有種強烈的感覺——這不只是穿著戲服，反倒像自己的身體也跨進了另一個年代。旗袍的剪裁限制了我的步伐，坐下、轉身，甚至伸手拿東西，自然而然就出現和平常截然不同的姿態。」除了視覺造型，預告尾聲更展現出與過往角色截然不同的濃烈情緒。回憶起那場關鍵的回眸落淚戲，宋芸樺透露：「當時必須在短短 20 秒內，讓杜麗安的情緒經歷劇烈翻轉，從一個極端走向另一個極端。過程看似短暫，對當時的我來說，卻像在瞬間走完她心裡很長的一段路。那是長久累積的悲傷、憤怒，以及一直壓在心裡的無能為力，在那一刻全部湧上來，卻也在瞬間轉化成一股力量。我一直覺得那滴眼淚不只是悲傷，更包含了希望。」

知名設計師陳世川操刀前導海報，描繪動人遺憾之戀。圖／興揚電影提供

除了預告驚喜連連，《告別的年代》前導海報則邀請到知名設計師陳世川操刀設計。海報以復古紅窗簾搭配微光灑落的沉靜氛圍，宋芸樺與邱士縉兩人在床上深情相擁，於極致浪漫中流露出滿滿的不捨與遺憾，深切傳達出兩人的愛與離合，張力十足。談及海報所傳遞的浪漫與遺憾，導演楊毅恆也揭露了創作初衷：「從小我就是聽著遷徙、失去、離散與重新開始的故事長大的。有些往事被完整保存，有些則只存在於記憶、想像，以及一次又一次的轉述中。漸漸地，我開始著迷於一個家庭如何將曾經真實發生過的人生，慢慢淬鍊成故事。」

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年年底上映。