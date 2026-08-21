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能源管理法修法未納管既有用電大戶 綠色和平：AI帳單全民買單

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

立法院今三讀通過「能源管理法」部分條文修正案，未來新設或增設的用電大戶，必須在期限內設置一定容量以上的自用發電設備或儲能設備，違者經要求仍未改善，最高開罰75萬元，並可按次處罰，但既有用電大戶不受此限。對此，綠色和平批評，若政府持續放任用電大戶卸責，當增加的用電成本轉嫁給人民，賴總統口中的「AI紅利，全民共享」，最後只會是「AI帳單，全民買單」。

綠色和平批評，繼立法院經濟委員會在8月初僅3分鐘通過工業總會提出的「能源管理法」第10條建議修正草案，經濟部長龔明鑫昨日才公開表示該案將列入下個會期再作後續討論。今日卻發生翻轉，立法院黨團協商以突擊的方式，將條文送交院會三讀，明顯與部長說法不符，「昨天說一套，今天做一套」，罔顧民生用電與能源轉型安全。

綠色和平氣候與能源專案主任林煉凱表示，此次突襲三讀有強烈既視感，過去「再生能源發展條例」用電大戶條款，同樣是採用了工總提出從800kW放寬至5000kW的低門檻修法版本，導致用電大戶不用負任何社會責任。現在的「能源管理法」又重蹈覆轍。

林煉凱進一步說，修法初衷是為了避免AI用電衝擊民生，然而今日通過的版本，等同照抄工總版本，沒有納管既有用電大戶，免除企業承擔自用發電與儲能的責任，朝野黨團草率忽視社會溝通，等同把台灣的能源安全與電網穩定當成特定利益團體的賭注！若政府持續放任用電大戶推卸責任，算力絕不可能轉化成為國力，當增加的用電成本轉嫁給人民，賴總統口中的「AI紅利，全民共享」，最後只會是「AI帳單，全民買單」。

綠色和平嚴正呼籲經濟部能源署，未來在子法修訂的過程中，絕不可密室協商，偏向特定產業利益，必須即刻召開公聽會聽取公眾意見，並納入公民監督，才能補齊母法漏洞，不能再重蹈覆轍。

修法 立法院

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