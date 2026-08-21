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全球熱浪持續 環境部8月底攜手新北演練高溫調適行動

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

為強化極端高溫下的應變能力，環境部新北市政府將於28日下午舉行「115年極端高溫即時調適行動實兵演練」，以北北桃地區連續3天出現40℃極端高溫為情境，聚焦「健康」與「維生基礎設施」兩大面向，並關注年長者、幼兒及戶外工作者等高溫脆弱族群。

極端高溫持續衝擊全球。南韓梁山市8月初測得42.5℃，創當地氣象觀測以來新高；日本7月中旬單週因熱傷害送醫人數超過1萬人，歐洲也持續面臨高溫、乾旱與野火威脅。顯見從亞洲到歐洲，高溫已不只是天氣事件，更可能衝擊健康、能源、交通、供水及環境等系統。

環境部表示，為期半天的實兵演練將於環境部開設準中央應變中心，於新北市開設災害應變中心及中央前進協調所，並於新北市市民廣場、亞東醫院等場域展開，聚焦高溫對健康及維生基礎設施的衝擊。

環境部進一步說，現場實地演練戶外工作者高溫勞檢與急救、洗街降溫、軌道熱異常疏散、科技防護與脆弱族群關懷，以及大量熱傷害患者收治等應變措施，並檢視高溫預警發布及啟動機制，讓高溫調適從兵棋推演進一步走入真實場域。

除健康與基礎設施應變外，演練也會納入生態環境衝擊，包含垃圾堆置場高溫悶燒、河川魚群暴斃、電網過載及供水吃緊等衍伸情境，並透過多元管道加強防熱宣導與風險資訊傳遞。

環境部強調，高溫已成為新常態，將持續把演練經驗納入「第四期國家氣候變遷調適行動計畫」高溫專章，精進高溫調適策略，建構更具韌性的生活環境。

新北 高溫 熱浪 環境部

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