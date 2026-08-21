新北健檢加碼「失智評估」 衛福部長：篩檢是有效還是危害需再討論

新北市日前宣布提供農漁民長者，每兩年提供一次免費健康檢查，將新增「失智症評估」，盼能篩出極輕度或輕度失智患者，及早治療；衛福部長石崇良今被問及，衛福部是否規畫成人健康檢查中，也納入失智評估，他指出，篩檢無症狀失智症患者，是否為有效的介入工具，還是會增加危害，還需要科學評估，目前尚需進一步討論。

新北市提供符合資格的農漁民長者每2年一次免費健康檢查，昨宣布健檢項目中新增「失智症評估」，除了會採取AD-8失智症評估量表進行協助極早期失智症篩檢，也增加葉酸及維生素B12的血液生化指標檢查，透過多種指標綜合評估，協助及早發現失智症狀，並及早介入照護。

未來國健署是否也會將相關篩檢增加失智症評估，石崇良今出席「衛福部與羅氏醫療診斷公司簽署合作備忘錄」記者會時表示，目前高齡政策白皮書、國健署推動的防治計畫或長照3.0等，都在推廣「長者量六力」（ICOPE），針對長者進行六大功能評估，包括認知、活動力、聽力、視力等，協助早期預防長者衰老。

至於失智症篩檢，石崇良說，特別是無症狀者的失智篩檢，在全世界還有科學上的評估等都還需要討論，對於失智症無症狀者篩檢的效益、是否有有效的介入工具、會不會增加額外危害等，都需要進一步科學評估。