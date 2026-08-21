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國道遇事故記得7步驟 高公局籲千萬別站在「斷腿區」

中央社／ 台北21日電
行駛國道若遇事故或故障，應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」安全避難7步驟。示意圖／Ingimage
行駛國道若遇事故或故障，應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」安全避難7步驟。示意圖／Ingimage

國1發生小客車追撞，駕駛下車站內側車道，未採安全措施，遭疑用輔助駕駛車輛追撞。高公局今天說，遇事故記得「開、放、離、撥、拍、移、等」7步驟，勿站在兩車間斷腿區。

交通部高速公路局表示，今年8月19日在國道1號北向147.8公里處（三義往銅鑼方向），2小客車發生追撞後，2車駕駛人均下車在內側車道兩車間交談，且未採取安全措施，隨後又遭1小客車追撞（經公警初判使用輔助駕駛未注意前車狀況），導致3人死亡、3人受傷的憾事。

高公局交管組科長李佳訓在記者會表示，行駛國道若遇事故或故障，應謹記「開、放、離、撥、拍、移、等」安全避難7步驟，也就是開啟危險警告燈、放置故障警示牌、離開車道至安全處所、撥打電話或利用「高速公路1968」App報案、拍照記錄現場、移置車輛及等待員警抵達處理。

李佳訓呼籲，應牢記「立即開啟危險警告燈、儘速報案、儘速離開車道」3項重點，並以自身安全為第一優先，且切勿站立於斷腿區（兩車之間）。

李佳訓指出，目前台灣市售車輛輔助駕駛系統最高僅為等級2（SAE J3016 Level 2），雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，但遇到6種情境時可能無法即時、正確辨識路況。

6種情境路況包括與前車速差過大或前車為靜止狀態（例如故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛）；前車未行駛於車道正中間；上下坡度或彎道曲度變化較大路段；旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；特殊形式車輛、摩托車，靜止行人。

高公局強調，國道車速快，事故或故障車輛停於車道時，與後方高速來車間形成極大速差，一旦發生碰撞，容易造成嚴重傷亡，因此完成必要警示後，最重要的仍是儘速離開車道，移至護欄外或其他安全處所，切勿停留在車道、車輛前後或車流附近。

高公局提到，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛仍需肩負車輛控制責任，無法取代真人操作車輛，駕駛人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須持續握著方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備介入操控或煞車減速。

媒體詢問，國道工程緩撞車遭撞事故頻傳，當中使用輔助駕駛肇事情況也在增加，高公局副局長彭煥儒表示，交通部與高公局已多次找代銷業者討論，目前最大的問題在於無法偵測到靜止車輛，儘管部分車廠技術持續進步，但有的系統會將靜止車輛視為背景，例如路側燈柱等物體。

彭煥儒指出，目前要走到所謂的自動駕駛，還有一定技術門檻要跨過，至於外界提到的「自駕神器」，是透過物品壓在方向盤上，模擬駕駛人握住方向盤，這種做法不僅危險，也可能危及其他用路人。

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