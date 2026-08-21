新北午後大雨下不停 樹林、土城、新店3小時累計降雨量均破100毫米

今天因西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨；午後新北市各區對流發展旺盛降下大雨，包含中和、新店、樹林、土城、板橋及三峽等區時雨量均超過40毫米，新北市災害應變中心於下午4時強化三級開設，水利、交通、工務、捷運消防及警察等局進駐災害應變中心逕行各項災情應變處理。侯友宜今天午4時55分也進駐關心全市各區災情處置情形。

新北市今天午後各地區陸續降下豪雨，依據中央氣象署雨量站顯示，新北市累計3小時雨量前3名地區，包含樹林區111毫米、土城103毫米及新店區101毫米，部分地區相當雨量降雨情形，截至下午5時35分，統計災害應變中心受理各類災情案件數共計28件中，前3名災情包含積淹水16件、號誌損壞5件及土石坍方3件。

針對積淹水熱點，市長侯友宜特別叮囑水利局採取針對性措施；同時要求樹林、土城、新店、中和、永和、板橋、新莊、三峽及三重區應變中心同步開設，其他各區公所亦隨時監控時雨量，並視狀況同步強化三級開設，密切監看轄內雨勢變化。依據本府氣象協力團隊預測，17時隨著午後對流減緩，整體雨勢會逐漸趨緩。

侯呼籲，受低壓帶與午後熱對流至本周日前，新北天氣極不穩定，午後有短時強降雨發生機會，呼籲市民務必提高警覺，隨時留意天氣預報及災害警報資訊，降雨期間避免前往河域、山域及海域等風險區域，以確保自身安全。此外，行車時請減速慢行、注意路況，若行經積淹水路段請務必配合各項管制措施，切勿強行通過。