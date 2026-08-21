快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部將蓋新大樓、環境園區 彭啓明：爭取經濟部現址

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部今舉辦3週年部慶活動，環境部長彭啓明（中）與歷任部長、署長等貴賓齊聚一堂合影留念。記者張文玠／攝影
環境部今舉辦3週年部慶活動，環境部長彭啓明（中）與歷任部長、署長等貴賓齊聚一堂合影留念。記者張文玠／攝影

環境部今舉辦升格3週年部慶活動。環境部長彭啓明預告，現在環境部所屬機關分散各地，且現環境部大樓老舊，將爭取位於福州街的經濟部現址作興建環境部大樓、環境園區，盼10年進駐。他也說道，明年公務預算達112億，成長34%，接下來將推動國家都市林計畫、碳費總量管制與交易制度(ETS)，明年也將成立「國家氣候變遷調適韌性中心」及「國家化學安全中心」兩大行政法人。

有別於歷年形式，今年環境部部慶改以跨世代藝文展演為主軸，由台北愛樂合唱團、台北市立大學附設實驗國民小學弦樂團與如果兒童劇團接力演出，歷任部長署長及台灣中油公司代表齊聚一堂。

彭啓明表示，環境部所在大樓興建於民國55年，一度是台灣中油總部所在，全盛時期曾有逾千名員工在此辦公，中鋼公司的籌備處也曾在此，歷經火災與921大地震而一度成為危樓，環保署則在同仁組成專案小組完成結構補強工程後進駐於此。

他提及，現在環境部所在大樓是危樓，耐震補強不夠，且環境部升格後空間嚴重不足，包括國家環境研究院、氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署等所屬機關四散，聯繫不方便，因此已經向行政院爭取蓋新大樓。

彭啓明說，未來新大樓落腳處，最有可能是位在福州街的經濟部現址，待經濟部搬遷至新址，環境部就可以開始動工興建新大樓，目標是10年後進駐，屆時環境部所屬的四署、一院全都能集中辦公。除新的環境部大樓，也會規畫環境園區，涵蓋實驗室等設施，以因應人工合成的含氟化合物PFAS等新型態環境汙染問題，並支持環保產業發展。

他也回顧了環境部升格後的施政成果，包括啟動碳費制度，減碳效益可達2030年減碳目標的八成；空氣品質方面，年平均標準已由每立方公尺15微克降至約12微克，目標於2030年後降至10微克以下；同時推動「袋袋箱傳」循環袋再利用計畫，號召近200家企業、募集近20萬個循環袋，並促成「循環雙法」完成立法。接下來將持續打擊環境犯罪，並推動國家都市林計畫與相關立法、建立穩健的排放交易系統、籌設氣候變遷調適韌性中心與國家化學安全中心、推動環境教育2.0等。

此外，有關三接開發許可遭撤銷，彭啓明受訪時說，現在是內政部要重新審查，環境部會密切關注，未來各種環評案都可能會有類似情況，因此程序上一定要非常完整。

彭啓明 經濟部 環境部

延伸閱讀

環境部新址有目標 彭啓明透露鎖定經濟部現址、盼10年搬進新大樓

未來2年內導入ETS制度 彭啓明：碳費不是收越多越成功

整合嘉南高屏15校 淨零綠領人才南區中心成大揭牌

對抗高溫 環境部推科技新招

相關新聞

大雷雨狂炸 台北市災害應變中心提升強化三級開設

北市下午遭大雷雨狂炸，由於目前對流仍持續發展，文山區時雨量已超過40毫米，整體雨勢評估將持續1至2小時，因將值周五下班尖峰時間，請用路人務必留心路況，放緩車速，注意安全，台北市災害應變中心隨即提升強化三級開設。

15縣市豪大雨特報！低壓帶及午後對流影響 6地區防豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨...

炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

台灣人愛吃便當，各式各樣的便當菜色豐富又美味，但也讓人擔心熱量太高容易變胖。醫師安欣瑜表示，許多人以為三寶飯便當熱量不高，但其實是最容易被低估的，一個就可能突破一千大卡，常吃可能會對健康造成影響。

減肥失敗是不夠努力？營養師揭「難瘦3特徵」 傳授經驗：正常吃就能瘦

現代人吃得多又精緻，而且還少運動，當意識到自己身材走樣後才趕緊想方設法來減肥，但瘦身這條路漫長又辛苦，還不一定會成功。營養師壯壯透露一般人「難瘦」的3個特徵，提醒大家應檢視自己的生活習慣。

保健品開封後乾燥劑不能留 藥師曝「恐成加濕器」一票人不知

台灣人非常注重健康，因此保健食品成為許多人日常生活中營養的來源之一，不過打開包裝都能看到裡面放有一小包乾燥劑，多數人也會將其留在包裝內。有藥師提醒保健食品開瓶或開封後，最好將乾燥劑丟棄，不要留在裡面，以免吸附空氣中的濕氣變成「加濕器」。

新北午後大雨下不停 樹林、土城、新店3小時累計降雨量均破100毫米

今天因西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨；午後新北市各區對流發展旺盛降下大雨，包含中和、新店、樹林、土城、板橋及三峽等區時雨量均超過40毫米，新北市災害應變中心於下午4時強化三級開設，水利、交通、工務、捷運消防及警察等局進駐災害應變中心逕行各項災情應變處理。侯友宜今天午4時55分也進駐關心全市各區災情處置情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。