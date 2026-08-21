環境部將蓋新大樓、環境園區 彭啓明：爭取經濟部現址

環境部今舉辦升格3週年部慶活動。環境部長彭啓明預告，現在環境部所屬機關分散各地，且現環境部大樓老舊，將爭取位於福州街的經濟部現址作興建環境部大樓、環境園區，盼10年進駐。他也說道，明年公務預算達112億，成長34%，接下來將推動國家都市林計畫、碳費總量管制與交易制度(ETS)，明年也將成立「國家氣候變遷調適韌性中心」及「國家化學安全中心」兩大行政法人。

有別於歷年形式，今年環境部部慶改以跨世代藝文展演為主軸，由台北愛樂合唱團、台北市立大學附設實驗國民小學弦樂團與如果兒童劇團接力演出，歷任部長署長及台灣中油公司代表齊聚一堂。

彭啓明表示，環境部所在大樓興建於民國55年，一度是台灣中油總部所在，全盛時期曾有逾千名員工在此辦公，中鋼公司的籌備處也曾在此，歷經火災與921大地震而一度成為危樓，環保署則在同仁組成專案小組完成結構補強工程後進駐於此。

他提及，現在環境部所在大樓是危樓，耐震補強不夠，且環境部升格後空間嚴重不足，包括國家環境研究院、氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署等所屬機關四散，聯繫不方便，因此已經向行政院爭取蓋新大樓。

彭啓明說，未來新大樓落腳處，最有可能是位在福州街的經濟部現址，待經濟部搬遷至新址，環境部就可以開始動工興建新大樓，目標是10年後進駐，屆時環境部所屬的四署、一院全都能集中辦公。除新的環境部大樓，也會規畫環境園區，涵蓋實驗室等設施，以因應人工合成的含氟化合物PFAS等新型態環境汙染問題，並支持環保產業發展。

他也回顧了環境部升格後的施政成果，包括啟動碳費制度，減碳效益可達2030年減碳目標的八成；空氣品質方面，年平均標準已由每立方公尺15微克降至約12微克，目標於2030年後降至10微克以下；同時推動「袋袋箱傳」循環袋再利用計畫，號召近200家企業、募集近20萬個循環袋，並促成「循環雙法」完成立法。接下來將持續打擊環境犯罪，並推動國家都市林計畫與相關立法、建立穩健的排放交易系統、籌設氣候變遷調適韌性中心與國家化學安全中心、推動環境教育2.0等。

此外，有關三接開發許可遭撤銷，彭啓明受訪時說，現在是內政部要重新審查，環境部會密切關注，未來各種環評案都可能會有類似情況，因此程序上一定要非常完整。