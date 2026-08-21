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減肥失敗是不夠努力？營養師揭「難瘦3特徵」 傳授經驗：正常吃就能瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師透露一般人「難瘦」的 3 個特徵。 圖／AI生成
營養師透露一般人「難瘦」的 3 個特徵。 圖／AI生成

現代人吃得多又精緻，而且還少運動，當意識到自己身材走樣後才趕緊想方設法來減肥，但瘦身這條路漫長又辛苦，還不一定會成功。營養師壯壯透露一般人「難瘦」的3個特徵，提醒大家應檢視自己的生活習慣。

營養師壯壯在Threads發文表示，通常努力瘦身卻沒有成功有3個特徵，第一是吃完碳水後容易糖暈，感到疲累；第二是正餐吃完後明明不餓，但嘴饞就想要拿東西來吃；第三是吃得少，但體重、腰圍就是很難掉下來。

壯壯營養師說會有這幾種狀況不一定是意志力太差，或是不夠努力，有可能是壓力過大，導致皮質醇高，胰島素阻抗血糖控制不佳所造成的。

他也以自己成功瘦下30公斤過來人經驗，給予6點體悟：

1. 蛋白質的需求，比想像中低。

2. 不用斷糖、戒糖，減量就有效。

3. 不吃碳水不會瘦，增肌或減脂都需要碳水。

4. 80%原型+ 20% 想吃的，更容易減肥成功。

5. 過度運動不會更瘦，反而影響晚上睡眠。

6. 好好吃飯、好好睡覺，比什麼都重要。

新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，不少人拚命節食、運動，腰部的贅肉仍然很難瘦下來，他解釋這種「壓力型小腹」的成因在於壓力荷爾蒙（皮質醇），腹部脂肪對壓力荷爾蒙特別敏感，過度節食反增壓力。

他也建議5招避免壓力型肥胖的方式，包括「避免過度進食」、「改善睡眠品質」、「減少高糖、高油飲食，尤其壓力大時容易出現報復性進食」、「增加運動，同時適當休息」、「適當補充鎂、維生素B群、色胺酸及GABA等營養素」。

減肥 營養師

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