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大雷雨狂炸 台北市災害應變中心提升強化三級開設

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中央氣象署發布北市大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
中央氣象署發布北市大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

北市下午遭大雷雨狂炸，由於目前對流仍持續發展，文山區時雨量已超過40毫米，整體雨勢評估將持續1至2小時，因將值周五下班尖峰時間，請用路人務必留心路況，放緩車速，注意安全，台北市災害應變中心隨即提升強化三級開設。

北市災防辦指出，中央氣象署已針對台北市松山、信義、大安、中山、中正、大同、萬華、文山、南港區發布大雷雨即時訊息。文山區時雨量已超過40毫米。

台北市今天舉辦的年度災害防救演習剛結束，為因應這波強降雨，台北市災害應變中心隨即提升強化三級開設，各單位內部成立緊急應變小組，以因應突發的災情。

另外，中央氣象署也發布山區暴雨警示訊息，中央氣象署針對台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至19時15分；該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台北市災害防救辦公室也已通知消防局至現場巡查，並請士林區公所轉知里鄰長及士林分局協助勸導民眾盡速遠離水域。

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