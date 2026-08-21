下周一前防豪雨！沙德爾恐升強颱路徑分歧 不排除南偏接近台灣

受西南風及低壓帶影響，氣象署表示，8月24日前南部防大雨或豪雨，其他地區午後防豪雨；預計颱風沙德爾26日到琉球群島附近，後續路徑分歧大，可能北轉、偏西或往南接近台灣附近。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，輕度颱風沙德爾強度逐漸增強中，未來將朝西北方向前進，預計今明兩天增強為中颱，23日、24日升級為強颱，26日將抵達琉球群島附近；而26日後路徑分歧較大，強度也將減弱，有些模式預測北轉、偏西，有些預測往南一些將接近台灣附近，還須持續觀察。

黃恩鴻表示，西南風及低壓帶影響將會持續到8月24日，今明兩天天氣類似，而23、24日水氣增加、降雨更多，他提到，24日之前，南部將有持續性強降雨、陣雨或雷雨，慎防大雨或局部豪雨，其他地區有短暫陣雨或雷雨，且在午後熱力作用下，對流發展更旺盛，午後可能有大雨或短延時豪雨。

8月25日低壓帶逐漸遠離，但水氣仍多，黃恩鴻表示，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，恐有大雨發生，其他地區偏多雲、午後雷陣雨，同樣須留意局部大雨。

黃恩鴻表示，26日、27日降雨將更緩和，只剩南部有不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨；至於28日天氣，則須視未來颱風沙德爾路徑變化。

氣溫部分，黃恩鴻表示，8月24日受到下雨影響，南部高溫僅剩攝氏26至28度，其他地區高溫介於30到33度間，尤其是北部未沒下雨時仍炎熱。

黃恩鴻指出，25日後因降雨逐漸緩和，各地高溫再回升，普遍來到31至34度。