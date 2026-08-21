炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

台灣人愛吃便當，各式各樣的便當菜色豐富又美味，但也讓人擔心熱量太高容易變胖。醫師安欣瑜表示，許多人以為三寶飯便當熱量不高，但其實是最容易被低估的，一個就可能突破一千大卡，常吃可能會對健康造成影響。

醫師安欣瑜在Threads發文表示，很多人都認為炸雞腿便當很油，因此多少有心理準備，但真正被低估的卻是三寶飯，而且三寶飯的熱量也超乎大家想像。她說三寶飯的主菜是叉燒+燒鴨+油雞，再配上一大坨淋了醬汁的白飯，若再加入一匙香噴噴的蔥油，一個便當熱量就要破千大卡，相當驚人。

安欣瑜醫師表示，其實真正可怕的不是高熱量食物，而是民眾以為它沒有那麼高熱量，導致越吃越多，造成肥胖、危害健康，這也讓身為減重醫師的她看診很有感。

貼文引起不少老饕熱議，「曾有一段時間，因為隔壁的燒臘店太方便，中午、晚上各吃一個，不久我就變成一顆球了，幸好燒臘店後來搬走」、「雖然知道，但沒有蔥油就覺得不是三寶飯了」、「超好吃，還好一個月吃不到一次」、「只要去除叉燒、醬汁、蔥油，配菜全選青菜，飯量減半，吃起來沒問題啊」、「用AI照片分析才知道，三寶飯之類的熱量都爆表」、「又鹹又油，高血壓大忌」。

腎臟科醫師洪永祥表示，若長期攝取高鈉、高油脂及含有磷酸鹽添加物的食物，可能增加血壓及腎臟負擔。他也點名5種常見增加腎臟負擔的食物，包括港式三寶飯或燒臘便當、紅燒牛肉麵、鍋貼及水餃、炸雞排或炸排骨便當、豚骨或味噌拉麵。

洪永祥建議只要掌握「飯菜湯分離，醬汁不淋飯」、「堅持『留湯』哲學」、「減少精緻加工，多選原型食物」、「適時補充水分」、「每餐都要有膳食纖維」等護腎外食五守則，外食也可以吃得美味又健康。