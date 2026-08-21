剛果民主共和國伊波拉破5000例 疾管署：邊境管制再延90天

剛果民主共和國（DRC）的伊波拉疫情延燒，確診案例已破5000例，其中2378人死亡，致死率逼近五成，由於未見伊波拉疫情被有效控制，疾管署今宣布，對剛果民主共和國的邊境管制措施再延90天，延至11月28日為止，至於烏干達若到8月27日無新增病例，則自8月28日零時起解除管制措施。

衛福部長石崇良於6月3日赴桃園機場巡視邊境檢疫情形，宣布即起於台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，針對具DRC及烏干達旅遊史「無症狀」國人及入境旅客，入境時除開立自主健康管理敬告單外，提供自願性免費採檢，原定8月底結束。

截至8月20日，共計43名入境旅客，DRC5名、烏干達38名，皆已配合我國自主健康管理措施，其中10名旅客自願接受採檢，檢驗結果皆陰性。

依世界衛生組織（WHO）截至今年8月16日公布資料，DRC病例數持續增加且有地理擴散情形，累計5021例確定病例，含2378例死亡，致死率約47%，其中以伊圖里省病例占全國84%最為嚴峻；鄰近國家烏干達雖然累計20例確定病例，然自6月21日以後無再新增病例，個案均與跨境移動及醫療照護暴露有關，未造成社區傳播疫情，該國目前啟動42天監測期，自最後一例出院日7月16日起算追蹤至8月27日止。

WHO於8月14日最新評估DRC維持極高傳播風險；與DRC接壤所有鄰國包含烏干達仍面臨境外移入傳播風險，列為高風險；非洲其他地區及全球維持低風險，而烏干達也自國際公共衛生緊急事件國家移除，8月14日後僅列DRC。

林明誠說明，疾管署檢視國內近3個月邊境管制措施執行情形，今邀集外交部及領事事務局、內政部移民署、交通部民用航空局及教育部等部會共同研商調整管制措施，決議對DRC延長90天管制措施至今年11月28日，另烏干達如8月27日前無新增病例，則自8月28日0時起，解除管制措施。

一、延長DRC邊境暫行管制措施90天包含： (一) 暫緩核發DRC居民簽證；已核發簽證者，於此期間暫緩入境；得排除對象維持「已取得我國入學許可學位生」、「外交公務」、「國人之非本國籍配偶及其未成年子女」與「緊急或人道專案協處：如奔喪、探視重病親屬」等四類。 (二) 入境前21天內有DRC旅遊史之國人、持我國有效居留證者及得入境我國者，須配合於抵臺時主動至機場檢疫站報到，由檢疫人員開立「入境旅客自主健康管理敬告單」，並提供免費自願採檢，於入境後21天內進行自主健康管理，並遵循敬告單規定回報健康狀況、出現症狀立即撥打防疫專線1922由衛生單位協助就醫等。 二、倘烏干達8月27日前無新增病例，則自8月28日0時起，解除各項邊境暫行管制措施，恢復受理烏干達居民簽證申請，並同步解除烏干達的旅遊疫情警示。

疾管署說明，邊境暫行管制措施及旅遊疫情建議等級將依最新國際疫情及我國邊境防疫風險適時滾動調整；具流行地區旅遊史入境旅客，務必配合政府各項檢疫措施，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，應每日透過「民眾主動E回報系統」據實回報健康狀況，如有出現疑似伊波拉病毒感染症狀，如發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。如不配合上述措施者，將依傳染病防治法予以裁罰。