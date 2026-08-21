「多病共存」69歲男莫名嚴重貧血 膠囊內視鏡找出小腸10多處滲血

彰化縣一名69歲陳姓男子長期先腎，近幾個月失血，紅血球與血色素不到正常值的一半，面臨嚴重貧血與休克危機。三個月內三度進出醫院，每次都透過胃鏡與大腸鏡止血，但不到幾天又出血，經膠囊內視鏡找出小腸空腸段存在多發性潰瘍與滲血，對症治療逐漸恢復健康。

員榮醫院胃腸肝膽科主任賴昱良今表示，陳姓患者曾因嚴重冠狀動脈心臟病，陸續植入5支心臟血管支架，須長期服用阿斯匹靈或保栓通等抗血小板藥物預防心肌梗塞，這些「護心藥」保護心臟卻大幅削弱胃腸道的止血能力，陳姓患者第一次住院被診斷出胃賁門旁的「杜氏病變（Dieulafoy's lesion）」（罕見且隱蔽的異常大動脈出血），第二次住院被診斷出胃部「血管發育不良（Angiodysplasia）」。第三次住院切除大腸息肉。

陳姓患者定期洗腎，尿毒症讓他體內累積的毒素嚴重干擾血小板凝血功能，導致全身黏膜極易滲，為防止血液在洗腎機器管路中凝固，洗腎過程中必須加入抗凝血劑讓他在洗腎當天及隨後的時間內體內凝血時間延長，可能引發原本微小的黏膜破損止不住噴射性或滲透性大出血。

員榮醫療團隊評估後，高度懷疑是傳統內視鏡無法到達的「小腸盲區」作怪，緊急安排「膠囊內視鏡」檢查隨水吞下膠囊內視鏡，膠囊內有微型攝影機、發光燈泡、電池和無線發射器，每秒數張的速度拍攝數萬張高清照片，全方位無死角完整記錄胃、小腸、大腸的每一寸黏膜，尤其是傳統檢查無法企及的空腸與迴腸。

膠囊內視鏡在陳姓病人體內約6公尺長的小腸中段，精準定位10多處「多發性空腸潰瘍伴隨近期出血」，實時無線傳輸到患者配戴的接收器。賴昱良調配最精準的保護黏膜藥物及調整抗凝血劑劑量。賴昱良提醒，高血壓、糖尿病、洗腎以及有心血管疾病並服用抗凝血藥物「多病共存」，是消化道出血的超高危險群，若解黑便、頭暈、莫名疲倦、臉色蒼白，及早找出出血點以免引發生命危險。