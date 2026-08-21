中秋、教師節連假 9/26至9/28午後國5北向高乘載管制

中秋及教師節連假4天，首日國道南向交通量估達平日1.5倍。高公局表示，9月25日清晨6時至中午國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口，26日至28日下午1時至6時國5北向高乘載管制。

115年中秋節及教師節連假為9月25日至28日，共計4天，中秋節為連假首日，教師節為連假第4日。

交通部高速公路局今天舉行記者會，研判此次連假交通需求將以返鄉及旅遊旅次為主，預估假期交通量為105至120百萬車公里（mvk）。

高公局副局長彭煥儒表示，此次形成4天連假，預估整體交通量將明顯增加，可望追上清明節水準，其中首日南向交通量可達69mvk，為平日的1.5倍。

高公局並公布國道交通疏導措施，高乘載管制方面，包括9月25日清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；9月26日至28日每日下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。

匝道封閉部分，高公局表示，9月25日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

其他還有9月26日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；9月27日及28日每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

至於收費措施，高公局指出，9月25日至28日為單一費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費；9月25日至28日每日凌晨0時至5時暫停收費。

高公局表示，預估中秋節及教師節連續假期間各地均會出現返鄉或旅遊人潮及車潮，國道部分路段交通需求將遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，若要行駛國道，請多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時調整行前規劃。

高公局呼籲，出發前請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況並保持安全距離，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。