快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋、教師節連假 9/26至9/28午後國5北向高乘載管制

中央社／ 台北21日電

中秋教師節連假4天，首日國道南向交通量估達平日1.5倍。高公局表示，9月25日清晨6時至中午國1內湖至頭份、國3木柵至香山南向入口，26日至28日下午1時至6時國5北向高乘載管制

115年中秋節及教師節連假為9月25日至28日，共計4天，中秋節為連假首日，教師節為連假第4日。

交通部高速公路局今天舉行記者會，研判此次連假交通需求將以返鄉及旅遊旅次為主，預估假期交通量為105至120百萬車公里（mvk）。

高公局副局長彭煥儒表示，此次形成4天連假，預估整體交通量將明顯增加，可望追上清明節水準，其中首日南向交通量可達69mvk，為平日的1.5倍。

高公局並公布國道交通疏導措施，高乘載管制方面，包括9月25日清晨6時至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道南向入口匝道；9月26日至28日每日下午1時至6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。

匝道封閉部分，高公局表示，9月25日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

其他還有9月26日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；9月27日及28日每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

至於收費措施，高公局指出，9月25日至28日為單一費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費；9月25日至28日每日凌晨0時至5時暫停收費。

高公局表示，預估中秋節及教師節連續假期間各地均會出現返鄉或旅遊人潮及車潮，國道部分路段交通需求將遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，若要行駛國道，請多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時調整行前規劃。

高公局呼籲，出發前請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況並保持安全距離，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。

連假 中秋 高乘載管制 教師節

延伸閱讀

中秋及教師節連假離島航線第二波加班機 8月26日開放訂位

輔助駕駛系統釀追撞 高公局：應納入監理考題、賣車時強制告知

平日國旅補助今起登錄 觀光署：400萬人可補助到

信義東延段8月30日通車！北捷放送「免費搭一個月」 還抽倫敦、東京雙人機票

相關新聞

大雷雨狂炸 台北市災害應變中心提升強化三級開設

北市下午遭大雷雨狂炸，由於目前對流仍持續發展，文山區時雨量已超過40毫米，整體雨勢評估將持續1至2小時，因將值周五下班尖峰時間，請用路人務必留心路況，放緩車速，注意安全，台北市災害應變中心隨即提升強化三級開設。

15縣市豪大雨特報！低壓帶及午後對流影響 6地區防豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨...

炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

台灣人愛吃便當，各式各樣的便當菜色豐富又美味，但也讓人擔心熱量太高容易變胖。醫師安欣瑜表示，許多人以為三寶飯便當熱量不高，但其實是最容易被低估的，一個就可能突破一千大卡，常吃可能會對健康造成影響。

減肥失敗是不夠努力？營養師揭「難瘦3特徵」 傳授經驗：正常吃就能瘦

現代人吃得多又精緻，而且還少運動，當意識到自己身材走樣後才趕緊想方設法來減肥，但瘦身這條路漫長又辛苦，還不一定會成功。營養師壯壯透露一般人「難瘦」的3個特徵，提醒大家應檢視自己的生活習慣。

保健品開封後乾燥劑不能留 藥師曝「恐成加濕器」一票人不知

台灣人非常注重健康，因此保健食品成為許多人日常生活中營養的來源之一，不過打開包裝都能看到裡面放有一小包乾燥劑，多數人也會將其留在包裝內。有藥師提醒保健食品開瓶或開封後，最好將乾燥劑丟棄，不要留在裡面，以免吸附空氣中的濕氣變成「加濕器」。

新北午後大雨下不停 樹林、土城、新店3小時累計降雨量均破100毫米

今天因西南風偏強、低壓帶影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨；午後新北市各區對流發展旺盛降下大雨，包含中和、新店、樹林、土城、板橋及三峽等區時雨量均超過40毫米，新北市災害應變中心於下午4時強化三級開設，水利、交通、工務、捷運消防及警察等局進駐災害應變中心逕行各項災情應變處理。侯友宜今天午4時55分也進駐關心全市各區災情處置情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。