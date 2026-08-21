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三總器捐案、民眾頻赴海外移植 李伯璋：政府不重視器捐恐被國際盯上

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
器捐中心前董事長、北醫大衛福政策研究中心主任李伯璋指出，政府對器捐不夠重視，恐讓我國被人權組織盯上。示意圖，聯合報系資料照
器捐中心前董事長、北醫大衛福政策研究中心主任李伯璋指出，政府對器捐不夠重視，恐讓我國被人權組織盯上。示意圖，聯合報系資料照

三總醫院多名醫師因器捐弊案遭檢方起訴，該名器捐病人為意外跌倒入院，後因敗血症死亡，該院移植團隊將死因訂為病死，未報檢方相驗就取眼角膜捐贈。器捐中心前董事長、北醫大衛福政策研究中心主任李伯璋指出，因意外入院病人即使因併發症死亡，其死因仍為意外死，此案凸顯器捐教育訓練不足，加上許多民眾赴海外移植，凸顯政府對器捐不夠重視，這恐讓我國被人權組織盯上。

據了解，三總移植案件為病人因跌倒入院後，在住院期間因敗血症過世，醫師將其死因註記為病死，並啟動器官移植，將其眼角膜移植給受贈者，後續因家屬請領保險理賠，才發現死因被註記為病死而非意外死，導致全案浮上枱面。李伯璋說，此個案為意外入院，死因依規定不可註記為病死，且若僅捐贈眼角膜，即使等待檢方相驗，確認病人死因後在太平間都能移植，應不必搶時間。

李伯璋指出，醫師死因判定不可逾越法律要求，病人死亡原因須從最源頭判定，例如因車禍失血過多入院，最終休克過世，不會認定為病死，而是意外死亡，需報請檢方相驗遺體，執行器官移植醫師需清楚了解整體流程，並確保每一階段均依法合規執行，然而，目前許多醫院移植小組缺乏資深領導人物，加上政府未積極重視器官移植，醫師教育訓練不足，單憑經驗恐導致流程不夠完善。

移植在各項醫療領域中並非顯學，就連醫院院長也未必清楚器官捐贈流程。李伯璋指出，執行移植的醫師若未按規定流程執行，因一時不注意導致外界在移植後質疑程序是否合規，常對醫院形象造成重大傷害，也有損國內移植發展，國內雖有完整移植制度，病死、非病死、腦死、心跳停止死亡等不同類型器捐都有明確原則，但民眾仍經常認為「台灣移植很亂、沒有制度」。

李伯璋指出，三總移植案不只是醫院的事，更是國家的事，政府應提升對器官移植的重視程度，近期許多民眾赴海外接受移植手術的案例登上媒體版面，這些民眾並非不知海外移植風險，而是在台灣等不到大愛捐贈器官，才選擇至海外移植，政府對這類案件採取近乎默許的態度，呼籲政府應積極推動器官移植，優化制度讓臨床方便執行，否則恐被國際人權組織、器官移植學會注意到。

李柏璋 器官移植 病人

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