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輔助駕駛系統釀追撞 高公局：應納入監理考題、賣車時強制告知

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高公局副局長彭煥儒。記者孟嘉美／攝影
高公局副局長彭煥儒。記者孟嘉美／攝影

國道1號三義北上路段，前天發生嚴重二次追撞事故。肇事駕駛最初坦言，事發前有開ACC自動跟車。事實上，近年來高公局統計顯示，國道施工後放的撞擊緩撞車遭撞次數逐年攀升，且有3到4成肇事車輛，都有開ADAS駕駛輔助系統。高公局坦言，隨著大多數車輛都配有ADAS，這類事故發生機率也會跟著提升，需要跨機關研擬相關對策。

國道1號苗栗縣三義鄉北上路段內側車道，前天發生A3追撞事故，2名車主下車站在車前討論，3分鐘後就遭後方車輛高速撞擊，釀成3死、3傷，形成A1事故。疑似又是輔助駕駛系統因無法辨識前方靜止車輛，肇事駕駛也未能注意車前狀況，進而導致憾事。

高公局副局長彭煥儒呼籲用路人，發生國道車禍後，先打警示燈、放故障標誌，並儘速離開車道。若事發在內側車道，則應跨越護欄到植栽區，或盡量往路邊靠。

然而高公局在國道施工工程後方，都會擺上「緩撞車」（TMA），替施工人員擋下追撞。統計顯示，緩撞車被撞次數，近5年逐年攀升。從2021年的79件、2024年已經達123件。去年光是1到9月就有109件緩撞車追撞事故，也就是說，平均每3天就有一台車會撞上緩撞車，而其中3至4成肇事者事發前有開著輔助駕駛。

彭煥儒表示，這幾年約有7到8成的車都含有輔助功能，車輛母數增加，可能是直接導致輔助駕駛釀成二次事故的主因之一。輔助駕駛系統最大的問題就是它沒辦法偵測到靜止車輛，「必須從源頭處理起」。

彭煥儒指出，高公局、交通部、車商甚至代銷業者已多次針對輔助駕駛產生的問題討論。包含自動駕駛系統情境應放進監理機關訓練內，甚至出現在考題，以及車商賣車時都得跟買方說清楚輔助系統的限制。

彭煥儒強調，現階段高公局針對緩撞車部分，也在試辦利用聲光效果，增加用路人注意力，而駕駛人除了不能過度依賴輔助駕駛系統，「所謂自駕神器，我們都說是自殺神器」，L2再方便、手仍不能離開方向盤。

輔助駕駛 高公局 車禍

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